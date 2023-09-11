У низці областей повітряна тривога: у Кривому Розі знову лунали вибухи

У багатьох областях України зранку 11 вересня оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами. Під атакою ворога був Кривий ріг, вдруге за добу.

У Повітряних силах повідомили про запуск дронів у напрямку Кривого Рогу. Людей просили перейти в укриття і залишатись там до відбою. Згодом у місті пролунали вибухи, це підтвердив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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О 8:14 відбій повітряної тривоги оголосили на Миколаївщині та Херсонщині.

О 08:06 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки у Кривому Розі. Водночас в інших областях небезпека атаки дронами вочевидь зберігається, адже онлайн-мапа тривог України виглядає так:

Вже о 7:55 очевидці повідомили про повторні вибухи у Кривому Розі.

Близько 7:40 в Кривому Розі було чути звуки вибухів. Про те, чи є вони результатом роботи ППО, чи прильоту – наразі не повідомляли. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул теж повідомив про вибухи у Кривому Розі і закликав очевидців нічого не знімати.

Станом на 7:40 карта повітряних тривог виглядала наступним чином:

О 7:35 Повітряні сили попередили, що група ударних дронів наближається до Кривого Рогу. Уже за кілька хвилин там оголосили і ракетну небезпеку.

Повітряну тривогу почали оголошувати з Херсонської області: сирени сповістили про небезпеку о 7:09. Згодом тривога поширилась на Миколаївську та Дніпропетровську області.