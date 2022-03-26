У низці областей скасували "червону" зону: де саме
26 березня 2022 , 17:23Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олега Немчінова
З початком війни Росії проти України в країні забули про коронавірус, який досить активно поширювався. Однак зараз оголосили про скасування червоної зони у низці областей.
Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Міністр КМУ Олег Немчінов.
За результатами заідання, Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 27 березня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території наступних областей:
- Закарпатської
- Івано-Франківської
- Луганської
- Рівненської
- Хмельницької