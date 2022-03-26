У низці областей скасували "червону" зону: де саме

26 березня 2022 , 17:23
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Джерело:

фейсбук Олега Немчінова

З початком війни Росії проти України в країні забули про коронавірус, який досить активно поширювався. Однак зараз оголосили про скасування червоної зони у низці областей.

Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Міністр КМУ Олег Немчінов. 

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За результатами заідання, Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 27 березня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території наступних областей:

  • Закарпатської
  • Івано-Франківської
  • Луганської
  • Рівненської
  • Хмельницької

 

Автор: Марта Касіянчук