У низці областей звучала тривога: на Дніпропетровщині працювало ППО

Ввечері 30 січня країна-окупантка вчергове вдалася до терору українців. Близько 17:00 тривога прозвучала в низці областей.

Ба більше, у деяких містах повідомили про вибухи та роботу ППО. Про це, зокрема, повідомляють місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Повідомлення про вибухи

Так, незадовго після оголошення повітряної тривоги поступили повідомлення про звуки вибухів у Дніпропетровській області та Херсоні. Як згодом повідомив мер Кам'янського Андрій Білоусов, на Дніпропетровщині працювала ППО.

Шановні мешканці! Станом на цю хвилину інформації про руйнування, жертв чи постраждалих не надходило. Попередньо, працювала ППО,

– написав він.

Зверніть увагу! Не фіксуйте на фото чи відео роботу сил ППО та прильоти та не викладайте ці дані у мережу. Адже такі дії можуть допомогти скоригувати ворогу вогонь.

Де оголосили про повітряну тривогу

Першою областю, де зазвучали сирени, була Полтавська область. Уже після неї вони завили й низці й інших міст. Станом на 17:50 про повітряну тривогу оголосили в:

Полтавській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Донецькій,

Миколаївській,

Сумській,

Харківській областях.

Тож до відбою повітряної тривоги не нехтуйте життям та здоров'ям та залишайтеся в укриттях.