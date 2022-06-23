У низці регіонів оголосили штормове попередження: будуть грози, град та сильний вітер

23 червня 2022 , 16:35
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Джерело:

Укргідрометцентр

В Україні очікується погіршення погоди - у багатьох регіонах можна чекати на грози, шквалів вітру та град.

За даними Укргідрометцентру, завтра, 24 червня, в областях України погіршаться погодні умови. Мешканцям багатьох регіонів варто бути обережними – завтра можуть гриміти грози, дути шквальні вітри та йти град.

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Погана погода очікується, за даними Укргідрометцентру, на Півдні, Сході та у Центрі України. 

Вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду,
– повідомили у відомстві. 

За даними синоптиків, в Україні через непогоду оголосили перший рівень небезпеки – жовтий. 

Укргідрометцентр повідомляє, що штормове попередження на 24 червня оголошене у низці областей: 

  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Дніпропетровській,
  • Одеській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Харківській.

Погода на 23 червня: де очікувати негоди

У більшості областей України вирує негода. Без опадів буде на території всіх західних областей – Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, на Закарпатті та Чернівеччині. На Вінниччині слід чекати на грози.

Така сама ситуація на Півдні, Центрі та на території всієї Лівобережної України. Жителям цих областей у четвер без парасольки або дощовика з дому краще не виходити.

Найтепліше 23 червня буде на Закарпатті: синоптики обіцяють +24...+26 градусів. Найнижчі показники будуть в Кіровоградській області, на Черкащині та у Криму. Тут очікуються прохолодні +19...+21. У решті областей – повітря прогріється у межах +20...+24.

Прогноз погоди у містах України 23 червня

У четвер, 23 червня, в Україні триматиметься така температура:

  • Ужгород – +24...+26
  • Львів – +21...+23
  • Івано-Франківськ – +20...+22
  • Тернопіль – +20...+22
  • Чернівці – +22...+24
  • Хмельницький – +21...+23
  • Луцьк – +21...+23
  • Рівне – +21...+23
  • Житомир – +21...+23
  • Вінниця – +22...+24
  • Одеса – +23...+25
  • Миколаїв – +21...+23
  • Херсон – +20...+22
  • Сімферополь – +19...+21
  • Кропивницький – +19...+21
  • Черкаси – +19...+21
  • Чернігів – +21...+23
  • Суми – +21...+23
  • Полтава – +21...+23
  • Дніпро – +20...+22
  • Запоріжжя – +19...+21
  • Донецьк – +21...+23
  • Луганськ – +23...+25
  • Харків – +22...+24
  • Київ – +20...+22

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Автор: Ярослава Прадід