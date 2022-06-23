У низці регіонів оголосили штормове попередження: будуть грози, град та сильний вітер
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні очікується погіршення погоди - у багатьох регіонах можна чекати на грози, шквалів вітру та град.
За даними Укргідрометцентру, завтра, 24 червня, в областях України погіршаться погодні умови. Мешканцям багатьох регіонів варто бути обережними – завтра можуть гриміти грози, дути шквальні вітри та йти град.
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Погана погода очікується, за даними Укргідрометцентру, на Півдні, Сході та у Центрі України.
Вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду,
– повідомили у відомстві.
За даними синоптиків, в Україні через непогоду оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.
Укргідрометцентр повідомляє, що штормове попередження на 24 червня оголошене у низці областей:
- Сумській,
- Полтавській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Дніпропетровській,
- Одеській,
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській,
- Харківській.
Погода на 23 червня: де очікувати негоди
У більшості областей України вирує негода. Без опадів буде на території всіх західних областей – Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, на Закарпатті та Чернівеччині. На Вінниччині слід чекати на грози.
Така сама ситуація на Півдні, Центрі та на території всієї Лівобережної України. Жителям цих областей у четвер без парасольки або дощовика з дому краще не виходити.
Найтепліше 23 червня буде на Закарпатті: синоптики обіцяють +24...+26 градусів. Найнижчі показники будуть в Кіровоградській області, на Черкащині та у Криму. Тут очікуються прохолодні +19...+21. У решті областей – повітря прогріється у межах +20...+24.
Прогноз погоди у містах України 23 червня
У четвер, 23 червня, в Україні триматиметься така температура:
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +21...+23
- Івано-Франківськ – +20...+22
- Тернопіль – +20...+22
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +21...+23
- Луцьк – +21...+23
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +21...+23
- Вінниця – +22...+24
- Одеса – +23...+25
- Миколаїв – +21...+23
- Херсон – +20...+22
- Сімферополь – +19...+21
- Кропивницький – +19...+21
- Черкаси – +19...+21
- Чернігів – +21...+23
- Суми – +21...+23
- Полтава – +21...+23
- Дніпро – +20...+22
- Запоріжжя – +19...+21
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +23...+25
- Харків – +22...+24
- Київ – +20...+22
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