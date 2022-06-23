У низці регіонів оголосили штормове попередження: будуть грози, град та сильний вітер

В Україні очікується погіршення погоди - у багатьох регіонах можна чекати на грози, шквалів вітру та град.

За даними Укргідрометцентру, завтра, 24 червня, в областях України погіршаться погодні умови. Мешканцям багатьох регіонів варто бути обережними – завтра можуть гриміти грози, дути шквальні вітри та йти град.

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Погана погода очікується, за даними Укргідрометцентру, на Півдні, Сході та у Центрі України.

Вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду,

– повідомили у відомстві.

За даними синоптиків, в Україні через непогоду оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.

Укргідрометцентр повідомляє, що штормове попередження на 24 червня оголошене у низці областей:

Сумській,

Полтавській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Одеській,

Дніпропетровській,

Одеській,

Херсонській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

Харківській.

Погода на 23 червня: де очікувати негоди

У більшості областей України вирує негода. Без опадів буде на території всіх західних областей – Львівській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, на Закарпатті та Чернівеччині. На Вінниччині слід чекати на грози.

Така сама ситуація на Півдні, Центрі та на території всієї Лівобережної України. Жителям цих областей у четвер без парасольки або дощовика з дому краще не виходити.

Найтепліше 23 червня буде на Закарпатті: синоптики обіцяють +24...+26 градусів. Найнижчі показники будуть в Кіровоградській області, на Черкащині та у Криму. Тут очікуються прохолодні +19...+21. У решті областей – повітря прогріється у межах +20...+24.

Прогноз погоди у містах України 23 червня

У четвер, 23 червня, в Україні триматиметься така температура:

Ужгород – +24...+26

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +19...+21

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +21...+23

Суми – +21...+23

Полтава – +21...+23

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +23...+25

Харків – +22...+24

Київ – +20...+22

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