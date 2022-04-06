У низці регіонів збили ракети, з Дніпропетровщини надходять дані про велику пожежу, – Денисенко

У більшості регіонів знову була повітряна тривога. Українським захисникам вдалося збити низку ракет росіян.

Росіяни наразі накопичують сили для нового удару. Про це в ефірі марафону єдиних новин розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Нам надходить інформація, що в низці регіонів були збиті російські ракети. Ми бачили, що з Дніпропетровської області надходять відео та багато фото про влучення і велику пожежу, але що там відбулося – поки що складно сказати", – сказав Денисенко.

На Донбасі очікують серйозних боїв

Радник глави МВС пояснив, що більше інформації про події на Дніпропетровщині з'явиться згодом. Водночас наразі очікують найсерйозніших боїв на Донбасі.

Якщо говорити про загальну ситуацію на фронті – інтенсивність боїв дещо зменшилася протягом останніх днів. Це не означає, що ситуація починає нормалізовуватись,

– заявив Вадим Денисенко.

Він додав, українським захисникам відомо, що росіяни накопичують велику кількість техніки і живої сили у напрямку на Слов'янськ. Також були зафіксовані досить великі колони з Криму у напрямку Херсонщини.

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