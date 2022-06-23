Неадкевати Путін та Лукашенко мають обговорювати лише один план

Рубрика "Абирвалг". Вусатий приїхав до бункерного у Підмосков'я. У Завидове. На закриту зустріч.

Побачення для двох тиранів

Будуть, мабуть, обговорювати приєднається чи не приєднається Еритрея до перспективної, але з ознаками деменції Союзної держави РФ та Білорусі.

Радимо Військова машина Кремля розсипається на гвинтики: частина лишилася в Україні



Путіну та Лукашенку час подумати про те, куди зникнути з планети Земля / Фото Getty Images

А якщо серйозно, то два неадеквати Путін і Лукашенко, які впивалися владою й грошима і які поховали перспективи власних громадян, повинні обговорювати лише єдиний план. Як їм самоусунутись, щоб далі не заганяти країну та громадян у ганьбу та злидні.

З якогось танкового біатлону – одразу на планету Плюк, оскільки вони хочуть всю Землю перетворити на Плюк.

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