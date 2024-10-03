Названі фаворити на Нобелівську премію миру: хто у списку експертів та букмекерів
Джерело:Reuters
Перед оголошенням Нобелівської премії миру 11 жовтня експерти виділяють кілька основних фаворитів. Серед них є Агентство ООН у справах палестинських біженців, Міжнародний суд та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Про це повідомляє Reuters. Там зазначили, що у 2024 році, ознаменованому війнами в Газі та Україні, комітет може зосередитися на гуманітарних організаціях, які підтримують цивільних осіб, постраждалих від збройних конфліктів.
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Хто може отримати Нобелівську премію у 2024 році
Букмекери розглядають російського дисидента Олексія Навального та президента України Володимира Зеленського як потенційних лауреатів.
Проте відповідно до правил, Навальний, який помер у лютому в колонії, не може бути нагороджений посмертно, а ймовірність отримання премії Зеленським є невеликою через війну, що триває в Україні.
На тлі глобальних конфліктів і гуманітарних криз комітет, можливо, зверне увагу на БАПОР, яке виконує ключову роль у підтримці палестинських біженців. Однак присудження премії цій організації може спричинити суперечки через звинувачення деяких її співробітників у причетності до атак на Ізраїль у 2023 році.
Також деякі експерти вважають, що Нобелівську премію миру може отримати генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш за його зусилля щодо зміцнення міжнародного світопорядку.
Існує також ймовірність, що цього року премію не вручать, що вже траплялося 19 разів в історії.
Що відомо про Нобелівську премію
Нобелівська премія миру є однією з найвідоміших міжнародних нагород, що щорічно вручається за видатні досягнення у зміцненні миру. Її заснував Альфред Нобель наприкінці XIX століття.
Лауреатами цієї премії стають як окремі особистості, так і організації, які зробили значний вклад у вирішення міжнародних конфліктів, захист прав людини, роззброєння та інші аспекти, що сприяють миру.
Процес присудження премії є досить складним і включає етапи висунення кандидатів, їх розгляд Норвезьким нобелівським комітетом та оголошення лауреата.
Церемонія вручення премії відбувається в Осло, Норвегія, і супроводжується грошовою нагородою, розмір якої змінюється щороку.