Названі фаворити на Нобелівську премію миру: хто у списку експертів та букмекерів

Перед оголошенням Нобелівської премії миру 11 жовтня експерти виділяють кілька основних фаворитів. Серед них є Агентство ООН у справах палестинських біженців, Міжнародний суд та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Про це повідомляє Reuters. Там зазначили, що у 2024 році, ознаменованому війнами в Газі та Україні, комітет може зосередитися на гуманітарних організаціях, які підтримують цивільних осіб, постраждалих від збройних конфліктів.

Дивіться також У Польщі вважають, що заслуговують Нобеля за допомогу українцям

Хто може отримати Нобелівську премію у 2024 році

Букмекери розглядають російського дисидента Олексія Навального та президента України Володимира Зеленського як потенційних лауреатів.

Проте відповідно до правил, Навальний, який помер у лютому в колонії, не може бути нагороджений посмертно, а ймовірність отримання премії Зеленським є невеликою через війну, що триває в Україні.

На тлі глобальних конфліктів і гуманітарних криз комітет, можливо, зверне увагу на БАПОР, яке виконує ключову роль у підтримці палестинських біженців. Однак присудження премії цій організації може спричинити суперечки через звинувачення деяких її співробітників у причетності до атак на Ізраїль у 2023 році.

Також деякі експерти вважають, що Нобелівську премію миру може отримати генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш за його зусилля щодо зміцнення міжнародного світопорядку.

Існує також ймовірність, що цього року премію не вручать, що вже траплялося 19 разів в історії.