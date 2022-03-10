Ночі без сну: як працює легендарний десантник та поліцейський Євгеній Жуков під час війни

Євгеній Жуков – легендарний десантник 79 аеромобільної бригади, за плечима якого – бойові дії на Сході України. Тепер, коли він став начальником патрульної поліції, війна знову постукала у двері.

У 2014 – 2015 роках Жуков брав участь у численних відвоюваннях від окупантів українських міст. Він у ролі керівника підрозділу виконував різні завдання на Сході України.

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Жуков разом з підрозділом утримував аеропорт "Донецьк"

У 2014 році Євген був одних з тих, хто утримував від ворога аеропорт "Донецьк". 24 лютого 2022 року війна повернулась у життя поліцейського і він не залишився осторонь.

Поліцейський координує добровольчі групи

Зараз Жуков займається організацією логістики добровольчих груп, оборонними процесами. Також він разом з колегами підтримує моральний настрій військових і цивільного населення. Серед завдань Євгена – координувати особовий склад добровольчих підгруп поліцейських. Правоохоронці з усієї країни їдуть обороняти столицю.

Я намагався всі 7 років доводити, що поліцейські, а особливо патрульні поліцейські, ті молоді люди, які прийшли служити народу України, вони не вороги, вони – друзі,

– пояснює Євген.

Правоохоронці виконують різноманітні завдання

Правоохоронці працюють у надскладному режимі: вони контролюють блокпости, допомагають з евакуацією населення, перевіряють документи та транспорт. На їхніх плечах – пошук диверсантів, боротьба з мародерами.

Поліцейські роблять свою роботу на всіх напрямках: хто палить танки, хто воює, хто допомагає цивільним, хто годує їх, хто евакуює людей…Тому ми показали справжнє своє обличчя,

– додає Жуков.

У Нацполіції України кажуть: з початку війни під час виконання службових завдань загинуло 22 поліцейських, 88 отримали тяжкі поранення, а 7 зникли безвісти.

Дивіться у відео історію Євгена Жукова:

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