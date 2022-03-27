Ночують в полі і живуть в автобусах, – Бойченко про героїв-водіїв, які евакують маріупольців

Евакуація мирних жителів з Маріуполя, які своїм ходом змогли дістатися Бердянська, триває уже 15 днів.

З пекла вивезли понад 71 тисячу людей

Про складну роботу, яка була б неможливою без консолідації зусиль на всіх рівнях, розповів голова Маріупольської ОДА Вадим Бойченко.

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Дякую кожному, хто допомагає рятувати життя маріупольців. Нам уже вдалося вирвати із справжнього пекла, яким став колись прекрасний Маріуполь, понад 71 тисячу людей. Це – заслуга всіх учасників цього складного, але надзвичайно важливого процесу,

– наголосив Бойченко.

Ніхто не зламався

Окремо Вадим Бойченко подякував водіям, які без страху та сумнівів поїхали на тимчасово окуповану територію – "поїхали, щоби рятувати людей".

І як би не було їм важко, а доводилося і в полі ночувати, і цілодобово жити в автобусах, і проїжджати через блокпости ворога. Але ніхто не зламався. Ніхто не відмовився від своєї місії. Ви – справжні, ви – герої,

– додав голова ОДА.

Як і герої наші волонтери, які без страху їдуть до Маріуполя та витягують людей.

До слова, ситуація у Маріуполі залишається складною. Окупанти продовжують руйнувати місто, використовуючи найрізноманітніші види озброєння. Росіяни буквально стирають населений пункт з лиця землі.

140 тисячам людей вдалося виїхати з Маріуполя, але ще майже 170 тисяч мешканців очікують на допомогу.

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