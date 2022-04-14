На нього могли повісити воєнну поразку, – Фейгін про зникнення Шойгу

Сергій Шойгу фактично зник з публічного простору. У мережі з'явилась інформація, що нібито у російського міністра оборони стався інфаркт.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він припустив, що погіршення стану Шойгу могла спричинити військова поразка Росії в Україні.

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Якщо Шойгу інвалід – показувати нема що, – Фейгін

"Він близький до путінського віку, чому б й не інфаркт. В офіцерів вищої ланки можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Це може бути й наслідком того, що на нього (Шойгу – 24 канал) повісили воєнну поразку", – сказав Марк Фейгін.

Правозахисник зазначив, що у Шойгу були проблеми зі здоров'ям, про що повідомляли у ЗМІ. Він зазвичай проходив обстеження у військовому госпіталі Бурденко та начебто має велику палату у власному домі.

"Потрібен якийсь час, щоб перевірити інформацію. Міноборони Росії, щоб спростувати цей вкид, потрібно показати Шойгу, але якщо він інвалід – показувати нема що, хіба в ліжку. Якщо він не з'явиться через 1 – 2 дні, значить ймовірність (хвороби – 24 канал) є", – вважає Фейгін.

Зауважте, що про ймовірний інфаркт у Шойгу повідомив російський опозиціонер Леонід Невзлін. Він вважає, якщо російський міністр оборони й виживе, то стане інвалідом.

Марк Фейгін про зникнення Шойгу: дивіться відео