Nokia офіційно презентувала смартфони 5.1 Plus та 6.1 Plus: характеристики та ціна

Сьогодні, 21 серпня, компанія HMD Global провела презентацію в індійському місті Нью-Делі, в ході якої представила два нових смартфони – Nokia 5.1 Plus та Nokia 6.1 Plus. Варто відзначити, що пристрої отримали процесори від MediaTek та Qualcomm відповідно, камеру із підтримкою штучного інтелекту та безрамкові дисплеї.

Дизайн Nokia 5.1 Plus

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Новинка отримала 5,86-дюймовий дисплей із співвідношенням сторін 19:9 та роздільною здатністю HD+. Корпус смартфону виготовлений із 2,5D скла та має металеве обрамлення та скруглені краї. Розміри Nokia 5.1 Plus складають 149,51 x 71,98 x 8,096 міліметра і на полиці магазинів новинка надійде у трьох кольорах: глянцевий чорний, глянцевий білий, глянцевий синій.

Завдяки продуманій ергономіці телефон зручно лежить в руці. Литий металевий корпус в рамі з полікарбонату протестований на міцність в умовах екстремальних температур і ударних впливів, і відповідає високим стандартам Nokia.

Основні характеристики Nokia 5.1 Plus

В Nokia 5.1 Plus встановлено 8-ядерний процесор MediaTek Helio P60, який часто використовується в смартфонах більш високої цінової категорії. Він має у своєму розпорядженні 4 ядра A73, які працюють на частоті 1,8 ГГц та 4 ядра A53 із тактовою частотою 1,8 ГГц. Потужність процесора дозволяє з комфортом грати в будь-які ігри або одночасно запускати кілька додатків, в тому числі – додатки для обробки відео.



Nokia 5.1 Plus презентували офіційно

Окрім того, смартфон отримав 3 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованого сховища, яке можна розширити за допомогою MicroSD-карти об’ємом до 400 ГБ. Життєздатність новинки підтримує вбудований акумулятор на 3 060 міліампер годин.

Застосовувані в новому телефоні передові технології обробки фото дозволяють робити знімки професійного рівня – з ефектом глибини зображення і м'яким розмиванням фону, а також використовувати режим портретного освітлення. Смартфон отримав основну камеру з двома сенсорами з роздільною здатністю 13 МП і 5 МП, а також функцією цифрової стабілізації, що компенсує тремтіння камери в руках користувача при зйомці, дозволяючи домогтися чіткого відеозображення за будь-яких умов. Окрім того, новинка отримала фронтальну камеру на 8 МП із постійним фокусом та світлосилою f/2.2.



Nokia 5.1 Plus отримав вишуканий дизайн та безрамковий дисплей

Дизайн Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1 Plus отримав безрамковий 5,8-дюймовий дисплей із роздільною здатністю FHD + та співвідношенням сторін 19: 9. Колірне охоплення в 96% % дозволяє в повній мірі насолодитися контентом з ефектом присутності. Поверхня смартфона на 93% складається з закругленого скла, що забезпечує тактильний комфорт для користувача.

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У продаж смартфон надійде у двої кольорах: індиго та металік, а його розміри складуть 147,2 x 70,98 x 8,59 міліметра.

Основні характеристики Nokia 6.1 Plus

Елегантний дизайн Nokia 6.1 Plus доповнений високою продуктивністю – смартфон оснащений новітнім процесором Qualcomm Snapdragon 636, продуктивність якого на 40% вище, ніж у чіпсета попереднього покоління. Покращений графічний процесор і технології оптимізації використання батареї дозволяють власнику довше дивитися фільми і слухати музику.



Nokia 6.1 Plus презентували офіційно в Індії

Також в смартфон отримав 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ постійного вбудованого сховища, яке можна розширити завдяки MicroSD-карті об’ємом до 400 ГБ. Nokia 6.1 Plus працюватиме завдяки вбудованому акумулятору на 3 060 міліампер годин.

Nokia 6.1 Plus отримав основну камеру з двома сенсорами з роздільною здатністю 16 МП і 5 МП, яка дозволяє робити чіткі знімки. Передові технології обробки зображень відповідають за професійну якість знімків – користувач може самостійно в режимі реального часу вибирати ступінь розмиття фону при використанні ефекту боке. Камера також має підтримку режиму HDR, який автоматично підбирає глибину кольору, зображення обробляються за допомогою технологій штучного інтелекту, при зйомці портретів використовується режим портретного освітлення.



Nokia 6.1 Plus отримала подвійну основну камеру із підтримкою штучного інтелекту

Nokia 6.1 Plus отримала фронтальну камеру на 16 МП, яка забезпечує високий рівень деталізації. А режим Bothie в смартфоні поліпшений за рахунок використання технологій штучного інтелекту.

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Відзначимо, що обидва смартфони із коробки працюватимуть на операційній системі Android One та одними із перших отримають оновлення до Android Pie. Окрім того, новинки мають вбудований сканер відбитків пальців, який забезпечить захист ваших даних.

Ціна Nokia 5.1 Plus та Nokia 6.1 Plus

Смартфон Nokia 5.1 Plus надійде в продаж у вересні і коштуватиме 199 євро (близько 6 100 гривень). Nokia 6.1 Plus зявиться на полицях магазинів раніше – до кінця серпня і придбати його можна буде за 249 євро (близько 7 640 гривень).

Презентація Nokia 6.1 Plus та Nokia 5.1 Plus – дивіться відео

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