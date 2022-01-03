"Номер підтопило, стеля обвалилась": українець показав "пекло" під час відпочинку в Єгипті

Новий рік приніс в Єгипет справжнє стихійне лихо – дощі та снігопади. З негодою не можуть впоратись і в готелях. Про зіпсований відпочинок українці діляться враженнями в соцмережах.

Про справжнє "пекло" під час відпочинку у Шарм-ель-Шейху розповів журналіст Осман Пашаєв. Він показав фото та відео з наслідками тропічної зливи.

До теми У перший день нового року: курорт Єгипту потерпає від снігу та граду

У номерах води було по щиколотки

За годину залило балкони всіх номерів. У кімнаті вода по щиколотку, просто тому, що їй нікуди стікати. Уся територія обкладена плиткою,

– написав Пашаєв.

Пашаєв розповів, що у лоббі ховається багато людей. На них впала частина стелі з гіпсокартону. "Чудом єгипетської фізики" відпочивальник назва те, що вода стікала навіть через прилади освітлення. На щастя, током ще нікого не вдарило.

За словами Пашаєва, персонал не знає, як вийти з цієї ситуації. Люди перебувають просто в безпорадному стані.

Дивіться відео з готелю в Шарм-ель-Шейху / Відео Пашаєва:



У готелі впала частина стелі / Фото з фейсбуку Османа Пашаєва

Коротко про негоду в Єгипті на початку січня: