"Номер підтопило, стеля обвалилась": українець показав "пекло" під час відпочинку в Єгипті
Джерело:фейсбук Османа Пашаєва
Новий рік приніс в Єгипет справжнє стихійне лихо – дощі та снігопади. З негодою не можуть впоратись і в готелях. Про зіпсований відпочинок українці діляться враженнями в соцмережах.
Про справжнє "пекло" під час відпочинку у Шарм-ель-Шейху розповів журналіст Осман Пашаєв. Він показав фото та відео з наслідками тропічної зливи.
До теми У перший день нового року: курорт Єгипту потерпає від снігу та граду
У номерах води було по щиколотки
За годину залило балкони всіх номерів. У кімнаті вода по щиколотку, просто тому, що їй нікуди стікати. Уся територія обкладена плиткою,
– написав Пашаєв.
Пашаєв розповів, що у лоббі ховається багато людей. На них впала частина стелі з гіпсокартону. "Чудом єгипетської фізики" відпочивальник назва те, що вода стікала навіть через прилади освітлення. На щастя, током ще нікого не вдарило.
За словами Пашаєва, персонал не знає, як вийти з цієї ситуації. Люди перебувають просто в безпорадному стані.
Дивіться відео з готелю в Шарм-ель-Шейху / Відео Пашаєва:
Коротко про негоду в Єгипті на початку січня:
- Вже у перший день нового 2022 року накрило дощем та снігом курорт Хургаду.
- На автошляхах виникла затори через негоду.
- Місцева влада повідомила, що жертвами стихійного лиха стали вже 3 людей.
- У Єгипті оголосили надзвичайну ситуацію. Довелось скасувати навчання в школах.