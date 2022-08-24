Мікродрони на 9 мільйонів: Норвегія та Британія анонсували нову військову допомогу Україні

Норвегія та Британія об'єднують зусилля, щоб допомогти Україні. Вони передадуть нашій державі мікродрони на понад 9 мільйонів доларів.

Країни передадуть у подарунок мікродрони норвезького виробництва Black Hornet. Згодом українські військові використовуватимуть безпілотники для розвідки та ідентифікації цілей.

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Норвезькі дрони будуть слугувати ЗСУ

Норвегія та Велика Британія об’єднують зусилля для придбання норвезького мікродрона Black Hornet як подарунок Україні. Вартість становитиме до 90 мільйонів норвезьких крон (9,3 мільйона доларів – 24 канал),

– мовиться в повідомленні.

Пакет допомоги включає блоки Black Hornet, запасні частини, транспортування та навчання. Це все профінансує фонд під керівництвом Великої Британії, до якого Норвегія внесла 400 мільйонів норвезьких крон.

Українська влада попросила цей тип обладнання для боротьби з російським вторгненням. Відомо, що дрон Black Hornet розроблений у Норвегії і є лідером світового ринку. Його використовують у низці країн-союзників, враховуючи США і Великобританію.

Міністр оборони Норвегії заявив, що він простий в експлуатації, міцний, його важко виявити і особливо добре підходить для використання у міських районах.

"Пожертва свідчить про те, що ми дотримуємося нашого зобов'язання продовжувати підтримувати Україну", — каже Арільд Грам.

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