Норвегія готується прийняти до 100 тисяч біженців з України

У Норвегії розраховують прийняти близько 30 тисяч українських біженців цього року, Проте готуються й до ситуації, в якій може прибути до 100 000 українців.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє українське видання з посиланням на Reuters.

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За словами Йонаса Гар Стьоре, якщо прибуття до Норвегії наблизиться до найвищого з цих прогнозів, країні доведеться розмістити біженців на спортивних аренах, складах і навіть наметах. Нагадаємо, що населення Норвегії станом на 2020 рік – 5,379 мільйона жителів.

Це не найімовірніший сценарій, але ми повинні мати плани і бути готовими, тому що це може статися,

– сказав Стьоре.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України з нашої держави виїхало близько 3,2 мільйона людей. Про це свідчать дані ООН.

Наразі до Норвегії прибуло близько 2000 біженців. Уряд Норвегії 17 березня заявив, що незабаром прийме ще 5250 осіб, у тому числі 2500, які виїхали до Молдови.

Прем'єр-міністр також зазначив, що Норвегія планує цього року збільшити витрати на оборону та безпеку на 3,5 мільярда норвезьких крон (398 мільйонів доларів) через війну в Україні, оскільки вона теж межує з країною-агресоркою.

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