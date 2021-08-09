У Норвегії спалахнув російський траулер: стався потужний вибух

У Норвегії загорілося російське 54-метрове рибальське судно "Таманго". Інцидент трапився у порту Киркенеса.

На борту розташовані 47 тонн дизельного палива. Працівники екстрених служб після початку пожежі відбуксирували траулер від берега. Під час гасіння пожежі на борту пролунав вибух, тож судно вирішили залишити в морі.

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Після того як рибальське судно відбуксирували з порту, мешканцям Киркенеса через хмари їдкого диму з корабля наказали залишатися вдома та закрити вікна.

"Стався потужний вибух, уламки розкидало на велику відстань навколо човна. Норвезькі служби відійшли від човна на відстань від 300 до 400 метрів", – зазначив керівник операції в поліції Лео Йохансен.

Через спалах судна є загроза забруднення вод

Рибальський траулер Росії "Таманго" побудували ще в 1967 році у Владивостоці. Судно займалося виловом сніжного краба.

Усіх членів екіпажу судна евакуювали, постраждалих в результаті інциденту не було. Через зміну напрямку вітру наразі траулер віднесло далі від берега.

Лео Йохансен сказав, що бажано, аби човен був розташований якомога ближче до суші. У випадку, якщо воно вийде у глибокі води, збір дизельного палива стане великим викликом. Наразі причини загоряння не встановили, однак є загроза забруднення вод дизельним паливом.