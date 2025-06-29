Норвежцям випадково нарахували гігантські виграші: очільниця держлотереї пішла у відставку

У Норвегії генеральна директорка державної лотерейної компанії Norsk Tipping Тоньє Сагстуен подала у відставку після масштабної помилки, через яку понад 41 тисяча громадян отримали хибні повідомлення про виграш у лотереї Eurojackpot. Через збій суми виграшів були завищені у 10 тисяч разів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на норвезького суспільного мовника NRK.

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Як норвежцям помилково повідомили про великі виграші

У п’ятницю, 27 червня, тисячі норвежців отримали повідомлення про виграш у лотереї Eurojackpot, суми яких виявилися у 10 тисяч разів більшими за реальні.

Це сталося через те, що під час конвертації сум виграшів із євро в норвезькі крони, замість поділити на 100 їх помножили на 100. Загалом помилка торкнулася 41 147 норвежців.

Після інциденту генеральна директорка Сагстуен оголосила про свою відставку, заявивши, що ця ситуація підриває довіру.

Як керівниця, я відповідала за те, щоб впоратися з помилками, які сталися, і мені було дуже приємно бачити, як згуртована команда Norsk Tipping працювала день і ніч, щоб їх виправити,

– додала вона.

Очільниця міністерства культури Норвегії, якому підпорядковується Norsk Tipping, Любна Джаффі різко відреагувала на ситуацію, підкресливши, що подібні помилки є неприпустимими.

"Ми беремо до відома відставку Тоньє Сагстуен. Як я вже казала, Norsk Tipping критично важливо зберігати довіру людей. Уся модель монополії ґрунтується на цьому. Міністерство і надалі стежитиме за роботою ради, таких помилок не має бути, і ми очікуємо, що рада активно працюватиме над покращенням контролю", – зазначила Джаффі.