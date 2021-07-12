Принципиально нового и революционного в деятельности Зеленского и Ко не так уж много. Чаще наблюдается другая тенденция: правящая команда воспроизводит практики из прошлого, сама этого не сознавая.

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Банковая регулярно изобретают велосипед

Де-факто, молодой президент и его окружение заново открывают для себя многое из того, что Украина уже видела в 1990-х, 2000-х и 2010-х.

Образно говоря, на Банковой регулярно изобретают велосипеды, использовавшиеся украинским руководством задолго до Владимира Александровича. К числу таких "велосипедов" можно отнести и наметившуюся коррекцию нашего внешнего курса.

В последние недели Украина воспылала любовью к Китайской Народной Республике. Ожидается, что Пекин будет финансировать отечественные инфраструктурные проекты. Глава президентской фракции Давид Арахамия называет Китай "стратегическим партнером в модернизации страны" и отмечает, что его политсила собирается перенять опыт китайской компартии "в управлении экономикой и построении государства".

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Почти одновременно стало известно об отзыве украинского голоса под международным заявлением, осуждающим нарушение прав человека в КНР. При этом демонстративный разворот в сторону Поднебесной обозначился в преддверии официального визита Владимира Зеленского в США: что может быть расценено как средство давления на Белый дом.

Логика действующей власти понятна

Находиться в зависимости от одного союзника – причем весьма строгого и требовательного в вопросе украинских реформ – некомфортно и неуютно. Гораздо заманчивее выступать в роли ласкового теленка, сосущего сразу двух маток. Заигрывать с конкурирующими державами, используя их геополитическое соперничество в собственных интересах. Лавировать между стратегическими партнерами, избегая обременительных обязательств и извлекая максимальную выгоду.

Президенту Зеленскому и его соратникам эта идея наверняка кажется свежей и перспективной. Для нынешних обитателей Банковой подобная тактика в новинку. Но для Украины – нет.

По сути, перед нами та же самая пресловутая многовекторность, которую в Киеве практиковали еще при Кучме. В девяностые годы хитроумный Леонид Данилович старался маневрировать между Западом и Россией, не привязывая себя ни к Москве, ни к Брюсселю с Вашингтоном. Правда, с тех пор многое изменилось, и враждебная Российская Федерация уже не годится на роль стратегической альтернативы Западу: но коммунистический Китай выглядит неплохим заменителем.

В теории старый-новый курс и впрямь смотрится привлекательно. Однако тревогу внушает то, что даже Леониду Даниловичу – при всей его ловкости и политическом мастерстве – игра в многовекторность явно не удалась. Как известно, все закончилось "Кучмагейтом", скандалом с "Кольчугами", практически полной международной изоляцией и вынужденным креном в сторону Кремля. И нет никакой гарантии, что велосипед, изобретаемый Зе-командой, не заведет своих создателей в такой же геополитический тупик.