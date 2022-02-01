Нова екологічна програма дозволить Інгулецькому ГЗК скоротити викиди в довкілля на 60%

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, який входить до української міжнародної гірничо-металургійної групи компаній Метінвест, ухвалив нову екологічну програму. З її використанням можливе ще більш ефективне зменшення об'єму викидів – на понад 60%.

Заходи, які застосують на комбінаті:

замінять фільтрувальні установки;

продовжать широко застосовувати зелені технології;

озеленять санітарно-захисну зону й протягом року висадять близько 4 тисяч дерев.

Зауважимо, що екологічні програми на Інгулецькому ГЗК реалізовують постійно. Наприклад, у 2021 вплив на атмосферу зменшили ще на майже на 7%, обсяги виробництва було збільшено.

За словами директора з охорони праці, промислової безпеки та охорони довкілля Інгулецького ГЗК Сергія Замрія, комбінат приділяє велику увагу мінімізації впливу виробничих факторів на довкілля й постійно реалізує проєкти для покращення екологічної ситуації в місті й прилеглих районах.

Він також додав, що затверджена повномасштабна природоохоронна програма дозволить "Метінвесту" впевнено рухатися в напрямку екологічної безпеки.