Нова фаза війни: Ізраїль зміщує фокус на північний напрямок, – The Times of Israel

Ізраїль розпочинає нову фазу війни: змінює вектор своєї уваги на північний напрямок, де є загроза з боку бойовиків "Хезболли".

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. Він певним чином звернувся до військовослужбовців ВПС Ізраїлю на авіабазі "Рамат- Давид" зазначивши, що попереду період змін і адаптації.

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"Центр тяжкості переміщається на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси та енергію на північ... Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни, і нам слід адаптуватися", – сказав чиновник.

Мета Ізраїлю

Він зазначив, що мета бойових дій на північному напрямку зрозуміла: повернути жителів міст на півночі до своїх будинків у цілості та безпеці.

Галант наголосив, що країна не забула про заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, та свої завдання в Секторі Газа. Тому Ізраїль продовжить "виконання свого обов'язку" на півдні.

До слова, сьогодні також стало відомо, що 98 дивізію ЦАХАЛу перекинули на північ Ізраїлю після кількох місяців боїв у Секторі Газа.

17 вересня, у Лівані у бойовиків "Хезболли" почали масово вибухати пейджери. Внаслідок цього сотні терористів отримали поранення.