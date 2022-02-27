Нова Каховка на Херсонщині під контролем російських військ

Російський окупант захопив Нову Каховку, що на Херсонщині. Відомо, що у самому місті російських військових нема.

Окупанти взяли під контроль Нову Каховку. Про це розповів мер міста Володимир Коваленко, передає 24 канал.

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Яка зараз ситуація в Новій Каховці

Наразі відомо, що окупанти захопили міськвиконком. Він зараз під охороною. Також у місті зняли всі українські прапори з будівель. Що ж стосується самих військових, то їх у Новій Каховці немає. Усі вони на Каховській ГЕС.

На сьогодні у самому місті самому військ немає. Вони стоять на каховській ГЕС, і Північно-Кримському каналі, на головній споруді. Приміщення виконавчого комітету взяте під охорону. Я туди один чи два рази на день заходжу,

– прокоментував Коваленко.

Також він підкреслив, що усі комунальні підприємства у місті працюють. А охоронні служби слідкують за тим, щоб уночі у Новій Каховці нічого не грабували.

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