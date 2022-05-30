Нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк 29 травня прибула у Київ. Держдепартамент офіційно не оголошував про приїзд дипломатки, втім інформація про це з'явилась на сторінці американського представництва у нашій державі.

На офіційному сайті посольства США в Україні з біографією Бріджит Брінк йдеться, що її посаду пані посла Сенат затвердив 18 травня, а вже 29 травня вона приїхала в українську столицю. Згодом дипломатка й сама підтвердила своє перебування у Києві на сторінці у твітері.

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Бріджит Брінк в Україні

Нова пані посол від Сполучених Штатів Америки оприлюднила світлину з Києва та однозначно висловилася щодо своєї дипломатичної місії в Україні.

Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди посольства США у Києві заради підтримки України,

– написала Брінк у твітері.

До слова, за даними британського видання The Guardian, очікується, що Брінк вручить вірчі грамоти Президентові України Володимиру Зеленському наприкінці цього тижня, до 5 червня.

Що таке вірчі грамоти Документ, за допомогою якого здійснюється акредитація дипломатичного представника. Засвідчує дипломатичний характер місії й особи дипломатичного представника. Містить ім'я, звання і ранг людини, прохання "вірити" у всіх відносинах між країнами саме їй.

Додамо, що Брінк уже встигла поспілкуватись з представниками Офісу Президента. Про це повідомив радник Андрія Єрмака Сергій Лещенко на своїй сторінці у телеграмі й оприлюднив фото пані посла у столиці.

Бріджит Брінк у Києві / Фото телеграм Сергія Лещенка

Що відомо про Бріджит Брінк

До того, як обійняти посаду пані посла Сполучених Штатів в Україні, Брінк працювала на цій же посаді у Словаччині. На дипломатичну місію у нашій державі її номінував американський президент Джозеф Байден 28 квітня, після чого її кандидатуру затвердили у профільному комітеті Сенату.

Додамо, що раніше посада посла США в Україні була вакантною ще з 2019 року. Тоді попередню очільницю дипломатичної місії Марі Йованович було відкликано до Вашингтона, а представляти штати у Києві залишили тимчасово повірену Крістіну Квін.

На слуханнях Сенату щодо затвердження кандидатури Брінк дипломатка заявила, що визначає для себе пріоритетом просування тих стратегічних інтересів, що працюють на "демократію, суверенність та процвітання України".

Разом з тим нова пані посол тоді зауважила, що зробить усе, аби Росія "зазнала стратегічної поразки" у намаганнях захопити Україну. Крім того, вона висловила побажання розпочати свою дипломатичну місію саме у Києві.

Не знаю точно, як швидко ми зможемо повернутися до цього процесу (повернення посольства США у Київ – 24 канал). Втім, я знаю, що ми намагатимемося це зробити якомога швидше. І, звісно, це моє сподівання і план – у разі затвердження, мати можливість розпочати свою місію безпосередньо у Києві,

– наголосила тоді Брінк.

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