Нова податкова система має запрацювати вже цього тижня, – Шмигаль

У відеозверненні 15 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував низку змін у податковій системі України. Вони набудуть чинності вже найближчими днями.

За словами прем'єр-міністра, наша податкова система, що існувала у мирний час, не може ефективно працювати і під час війни. Саме тому влада вирішила повністю переформатувати економічну модель України, повідомляє 24 канал.

До теми Шмигаль анонсував скасування акцизу на пальне та зменшення ставки ПДВ

Що зміниться у податковій системі України

Денис Шмигаль називає законопроєкт №7137-д про податкові стимули, який Верховна Рада прийняла за основу та в цілому, революційним. У ньому передбачено чимало новацій, зокрема:

підприємці замість ПДВ та податку на прибуток платитимуть лише 2% від обороту;

ФОПи 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок за змогою, тобто на добровільній основі;

також ФОПи не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих працівників – це зробить держава;

фізичні особи-підприємці, що не отримують доходів у період воєнного стану, не сплачуватимусь і ЄСВ;

не потрібно буде сплачувати ПДВ за товари, що були знищені під час війни або передані на потреби оборони;

акциз на пальне скасують, а ставку ПДВ по цих позиціях зменшать з 20% до 7%.

В уряді запевняють, що ці зміни набудуть чинності вже найближчим часом

Протягом декількох годин після набуття чинності цих законів Кабінет Міністрів прийме всі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня,

– акцентував Шмигаль.

Звернення Дениса Шмигаля за 15 березня: дивіться відео