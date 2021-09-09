Нова політсила "Україна – наш дім" презентувала свою програму: пріоритетні напрями

АПК, туризм, логістика, переробка та ІТ-технології – такими вважають головні напрямки економічного розвитку України на найближчі 20 років в політсилі "Україна – наш дім". За кілька місяців ця політсила планує відкрити свої представництва і в інших регіонах.

Про це лідер партії Борис Колесников заявив під час презентації програми з формування обласних організацій в Харкові та Сумах. Окрім презентації програми, політики обговорювали нинішню ситуацію в країні.

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"Наше завдання – приховувати недоліки і давати шляхи розв'язання. Кричати, що ті погані. Зараз дивишся всі ці прем'єри, сварять прем'єра нинішнього, мовляв, ось за нас було краще або гірше. Це взагалі нікого не цікавить", – сказав лідер партії Колесніков.

Хто винен вже взагалі нікого не хвилює. Що робити – це головне,

– додав він.

Він наголосив, що ПДФО не платять фахівці. "Ми про це говоримо 6 років. Вже Польща взяла нашу концепцію і молодь до 27 років не платять ПДФО. Тобто європейські країни беруть наші рекомендації, а Україна вперто не хоче", – наголосив Колесніков.

Пріоритетні напрями

Представники політсили серед пріоритетних напрямків вважають:

боротьбу з корупцією за допомогою інформаційних технологій;

радикальне скорочення кількості чиновників та депутатів;

максимальну децентралізацію з передачею повноважень та місця, залишивши за центром управління великими інфраструктурними проєктами, сферу безпеки та міжнародних відношень.

Як зазначили політики, програма партії на третину складається із соціальних програм, значна увага приділяється реформуванню сфери освіти та охорони здоров'я.

"Професія лікаря практично знищена, тому що всі лікарі-студенти, які закінчують в 2022 році, вони не отримують розподіл. Це пов'язано з тим, що вводиться рейтингова система. В медицині оголосили всі проблеми, коли коронавірус настав", – розповіла кандидатка медичних наук Валентина Маркевич.

300% надбавок, які отримали лікарі. На руки – 12 тисяч. І це, щоб ви розуміли, зараз затримка зарплати приблизно 3 місяці,

– зауважила вона.

Вже найближчим часом представники партії "Україна – наш дім" планують відвідати інші міста нашої держави та поспілкуватися з українцями.