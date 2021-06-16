Гендиректора Укрпошти призначатимуть без конкурсу: Смілянський відповів піснею

Відтепер генерального директора Укрпошти зможе призначати її наглядова рада. Натомість конкурсного відбору, як раніше, не проводитимуть.

Кабмін погодив такі зміни на засіданні 16 червня. Причини такого рішення обґрунтували у пояснювальній записці до проєкту відповідної постанови.

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Чому змінили процедуру

Там вказано, що проведення конкурсу та затвердження його результатів може затягнутися на тривалий час, мовиться про щонайменше 6 місяців.

Такий тривалий процес, переконані у Кабміні, може поставити під загрозу роботу Укрпошти. Особливо – на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Реакція Смолянського

У документі наголосили, що невизначеність з кандидатурою керівника компанії загрожуватиме стратегічній інвестиційній програмі, обсягом 100 мільйонів євро.

Чинний гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський вже відреагував на рішення уряду, при чому – у доволі оригінальний спосіб. Він написав, що поки нічого не коментуватиме, але згадав 2 пісні.

Наші найкращі DJ-меломани вирішують, яка пісня відкриватиме плейлист 1 липня – "Остання завіса (My Way)" Френка Сінатри або "Шоу має тривати" Фредді Меркурі,

– зазначив посадовець.

При цьому, на його думку, обидві композиції – це відмінний вибір. Очевидно, Смілянський мав на увазі те, що саме 30 червня завершується дія 3-річного контракту, підписаного з ним у 2018 році.

Зауважимо, що Смілянський очолює Укрпошту з 1 липня 2016 року. Крім цього, він є членом наглядової ради державного концерну Укроборонпром.