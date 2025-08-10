Ночі на Харківщині майже не минають без повітряних атак. На одному з напрямків мобільні вогневі групи постійно чергують, щоб зупиняти ворожі дрони.

Як розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко, військовим доводиться діяти в умовах, коли росіяни змінюють тактику та запускають безпілотники роями. За її словами, іноді цілі з'являються лише на мить у прогалинах між хмарами, і цього часу достатньо, щоб їх знищити.

Як працюють мобільні групи на Харківщині?

За словами Анни Черненко, бійці 115 окремої механізованої бригади під час чергувань змінюють позиції, щоб мати найкращий огляд і можливість перехопити ворожі дрони. Вони уважно відстежують маршрути польоту та швидко переміщуються, якщо противник змінює напрямок.

Військові розповіли, що якщо не зустрічають ціль з одного боку, то перегруповуються і підбирають місце, де можна її знищити кулеметом,

– зазначає кореспондентка.

Такий підхід дає змогу обирати найближчі цілі, вчасно відкривати вогонь і не дозволяти дронам наблизитися до позицій чи населених пунктів. Бійці додають, що працюють навіть у складних погодних умовах, коли видимість обмежена.

Як ворог змінює тактику запуску дронів?

За словами військових 115 Омбр, російські війська почали рідше використовувати низькі прольоти, натомість дрони часто летять на висоті понад три кілометри. У хмарну погоду їх виявляють лише на мить, коли ті з'являються у прогалинах і потрапляють у поле зору тепловізора.

Вони час від часу змінюють тактику, раніше пускали низько, а зараз вище трьох кілометрів, ідуть вище хмар і їх дуже важко виявити. Почали також використовувати тактику рою – запускають одразу кілька дронів, щоб відволікти увагу і ускладнити перехоплення,

– передає слова військових кореспондентка.

Через це бійцям доводиться уважно стежити за небом і використовувати навіть короткі моменти для прицільного вогню. Саме швидкість реакції та злагодженість дій екіпажу визначають успіх перехоплення таких цілей.

Робота по різних повітряних цілях

За словами Анни Черненко, мобільні групи 115 окремої механізованої бригади працюють не лише по ударних дронах, а й по розвідувальних апаратах та інших повітряних цілях. До цього переліку входять "Молнії", "Орлани", "Суперкам", "Тахіони", а також керовані й крилаті ракети.

За останній тиждень збили десятки цілей. Якщо не зустрічаємо дрон з одного боку, перегруповуємося, аналізуємо його маршрут і знищуємо кулеметом,

– передає слова військових Черненко.

Таке чергування вимагає повної зосередженості та готовності діяти за будь-яких умов. Бійці зазначають, що іноді ціль можна побачити лише на мить у прогалинах між хмарами, тому кожен постріл має бути влучним.

