Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines виконала перший рейс

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines виконала свій перший рейс з Києва до Миколаєва. Політ здійснив літак Ан-148.

Пресслужба компанії "Антонов" наголосила, що пасажири оцінили комфортабельність салону літака. Зокрема, чисті зручні крісла та низький рівень шуму.

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Наразі основним видом діяльності Air Ocean Airlines обрала регулярні та чартерні польоти по Україні і за кордон. Їх здійснюватимуть літаки:

Ан-148;

Ан-158.

Окрім того, упродовж перших двох кварталів 2022 року мають намір підготувати ще 3 повітряних судна.

Виконавчий директор авіакомпанії В'ячеслав Геріга заявив, що розпочати планують з рейсів тривалістю 2 – 2,5 години. За оцінкою компанії, економічно вони є наразі найбільш вигідними.

Air Ocean Airlines виконала перший рейс / ANTONOV Company

Першими пасажирами Air Ocean Airlines стали нардепи від "Слуги народу". Зокрема, Голова фракції Давид Арахамія наголосив, що "ми хочемо, щоб кожен українець, який літає, пишався тим, що Україна – це держава авіабудування".

Тим часом українська авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів") призупинить польоти за 3 внутрішніми маршрутами . Мовиться про рейси з Києва до Миколаєва, Ужгорода та Чернівців.

Допис фейсбук ANTONOV Company:

Перший рейс виконав Ан-148 української авіакомпанії "Air Ocean Airlines"

30 жовтня 2021 року відбувся перший рейс регіонального реактивного літака Ан-148 українського авіаперевізника "Air Ocean Airlines". Переліт було здійснено за маршрутом Київ-Миколаїв. Пасажири відзначили комфортабельність салону літака, в тому числі зручні крісла та низький рівень шуму.

"Air Ocean Airlines" була заснована в вересні 2020 року. Підтримуючи ініціативу Президента України Володимира Зеленського, ця авіакомпанія стала першою в країні, яка основним видом своєї діяльності обрала виконання регулярних та чартерних перевезень як на внутрішніх маршрутах України, так і за її межами на літаках сімейства Ан-148, Ан-158 розробки ДП «АНТОНОВ". "Ми плануємо розпочати рейси тривалістю 2 - 2,5 години, які за нашою оцінкою будуть найбільш економічно вигідними", - зазначив виконавчий директор авіакомпанії В'ячеслав Геріга. При цьому, невибагливість літака до якості злітно-посадкових смуг дозволить поєднати між собою не тільки аеропорти з добре розвиненою інфраструктурою, а й невеличкі регіональні аеродроми. Ан-148 добре зарекомендували себе в експлуатації. Вони виконували польоти з високою інтенсивністю – до 420-440 годин на місяць.

На сьогоднішній день у флоті "Air Ocean Airlines" - два літаки Ан-148. До кінця поточного року має бути поставлений ще один літак. Протягом першого-другого кварталу 2022 року – ще три літаки. Загалом компанія планує експлуатувати до 10 літаків такого типу. Вони належать Кіпрській компанії CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD та передані авіакомпанії відповідно до договорів оренди. Залучення закордонних інвесторів, таких як CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD, є однією зі складових розвитку української авіаційної галузі.

ДП "АНТОНОВ" зі свого боку цілком підтримує відновлення використання літаків Ан-148, Ан-158 вітчизняною авіакомпанією. Це не лише зробить регіональні перельоти більш доступними, а й підвищить ринкову привабливість цих літаків. Адже потенційні покупці авіатехніки цікавляться досвідом експлуатації повітряних суден у країні компанії розробника. Крім того, буде надано імпульс подальшому розвитку програм пасажирських регіональних літаків.

Повний цикл обслуговування літаків Ан-148 буде виконуватись в межах України. Обслуговування планера - ДП "АНТОНОВ", двигуна – ПАТ "Мотор Січ", шасі - "Южмаш"», а також такі підприємства як: "Экран", «Електронприлад», "ФЭД", "ХАКБ", "УКРАНАЛИТ" та багато інших компаній. Для навчання льотних екіпажів експлуатанта ДП "АНТОНОВ" надає комплексний тренажер, який дозволяє відпрацьовувати всі ситуації, що можуть виникнути під час реального польоту. "ДП "АНТОНОВ" готовий зробити все необхідне для забезпечення ефективної експлуатації літаків Ан-148 авіаперевізниками України", наголосив генеральний директор підприємства Сергій Бичков.