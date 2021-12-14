Нова версія СРСР: Лукашенко повторює мантру Путіна

Ідея відродження СРСР не проста, а 2.0, так би мовити. Це не якась там мобільна гра, а нова диктаторська ідея. Що цікаво, цього разу навіть не Путіна, а діда Лукашенка.

Поки ми з вами розвивались і крокували у наше світле майбутнє, Лукашенко дбайливо зберігав всі радянські пережитки. Консервував все, що йому так дорого і мило було у Радянському Союзі.

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Країна, де громадянин нічого не вирішує і не думає про завтрашній день. За нього краще подумає Лукашенко. Головне, щоб вулиці були чистими, зарплата виплачена вчасно та згущене молоко по державному стандарту робили, а те, що це давно вже роблять за гроші Росії (бо ніхто більше грошей Білорусі не позичає) – нікого не має цікавити.

Для чого це Лукашенку

І якщо ще вчора ми ставили собі питання, для чого це все йому, то тепер вже розуміємо.

Щоб вже у новому союзі з Росією врахувати "усі помилки Євросоюзу" і залишити лише "позитивне з радянського минулого". Тобто помилки у Євросоюзу були, а в СРСР – лише позитивне минуле.

От хтось скаже, що маячня. Ну, "ляпнув" дід – і "ляпнув" собі. А я вам скажу, що це ж не перша чудернацька заява самопроголошеного президента Білорусі, яку, до речі, він повторив після Путіна.



У Лукашенка та Путіна одна мета / Фото Getty Images

Що говорив Путін

Пам'ятаєте, як той розповідав, що для нього розвал СРСР став трагедією та "розпадом історичної Росії"? Після чого звинуватив Україну в тому, що вона не передала Росії закордонну власність Радянського Союзу, що нібито мала зробити в обмін на погашення Росією її зовнішнього боргу.

У нашому МЗС тоді дуже здивувались, але не полінилися нагадати, що претензії ваші запоребрикові – необґрунтовані. Та повернемось до легітимного, якому держава Україна "спокою не дає". Особливо після Революції Гідності, коли ми з вами показали всьому світу, що не потерпимо волі диктатора, і що тут ми обираємо, а не нас обирають.

Під час протестів, які виникли після так званих виборів у Білорусі, саме нас намагалися наслідувати і нами надихалися білоруські протестанти. Це, знову ж таки, дуже не подобалося Лукашенку.

Одним з таких хто був учасником протестів став опозиціонер, який мав намір скласти конкуренцію Лукашенку на виборах – Сергій Тихановський. Його засудили до 18 років колонії посиленого режиму.

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Диктаторські вироки

Загалом на судовому засіданні в Гомелі оголосили вироки 6 опозиціонерам режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Сергій Тихановський отримав найбільший термін.

Медіаконсультант "Радіо Свобода" Ігор Лосик та блогер Володимир Циганович отримали 15 років колонії посиленого режиму.

Артем Саков та Дмитро Попов, редактор та оператор ютуб-каналу "Країна для життя" – 16 років колонії посиленого режиму.

Микола Статкевич, лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії – 14 років ув'язнення.

А звинувачують їх, на хвилиночку, у нібито спробі перешкодити проведенню виборів, організації незаконних мітингів та розпалювання ворожнечі.

Тих мітингів та протестів, які Лукашенко придушив за допомогою своїх КГБшників, які служать не народу, а диктатору. Та чи на довго він це зробив? Думаю, це питання він і сам собі задає.

Другий рік поспіль білоруси заспокоюють себе однією єдиною думкою – Лукашенко колись піде. Питання тільки в тому, скільки помилок він наробить перед тим, як покинути свій трон.

Ну, як покинути… Так вже певно сталося, що скидати чергового диктатора треба буде нам з вами. Кажу чергового, бо видно, що таки не останнього.

Путін ніяк не заспокоїться

Той, що сидить за поребриком на Росії, теж все ніяк не піде. Він вже прем'єру Британції Джонсону навіть подзвонив. Почав йому у вуха втирати, що не можна розширювати НАТО на Схід. Говорячи простою мовою, нібито не можна брати до Альянсу Україну і Грузію.

А Джонсон... А що Джонсон? Він йому сказав, аби той перестав нарощувати силу на кордонах з Україною. От і вся відповідь

Оскільки говорити більше не було про що, то вони ще раз підтвердили важливість мінських домовленостей. І тут офіційний Київ каже: "Так, ми про це з 2014 року говоримо".

Тільки ж Росія свої паспорти на окупованих територіях роздає. А тепер терористів ще й у Держдуму взяли. Вони там сидять і промови свої "штовхають" про те, що "знищувати українців треба".

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Про "тарганів" і "дихлофос"

Про це, зокрема, заявив один з екслідерів так званої терористичної республіки, а нині депутат Держдуми Росії від путінської "Єдиної Росії", Олександр Бородай. Він порівняв українців з тарганами і закликав проводити будь-які переговори з ними за допомогою "тапок чи дихлофосу".

Я б, звісно, могла зараз відповісти пану Бородаю про те, хто з нас тарган і хто паразитує зараз на чужій кухні. Однак для чого, якщо замість мене це вже зробив міністр оборони Олексій Резніков.

Сказав, що якщо сунуться до нас зі своїм дихлофосом чи чимось ще – поїдуть додому в тісному дерев'яному ящику, адже українці боронитимуть і захищатимуть свої землі, життя та майбутнє дітей до останнього. До знищення останнього ворожого солдата.

Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато російських солдатів будуть повертатися додому в гробах. Це покажуть у фейсбуці, інстаграмі та телеграмі.

Звісно, Україна – не кінцева мета Путіна. Просто ми є географічним центром Європи, тому сподіватися, що решту континенту війна не зачепить – марно. Ви ж пам'ятаєте, з чого я почала? З кращої версії СРСР. І запобігти її створенню можемо ми тільки разом, консолідувавши нашу оборону та силу.