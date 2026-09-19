Трамп заявив, що досяг угоди з Данією щодо контролю над Гренландією

Гучна геополітична заява пролунала від Дональда Трампа вночі 19 вересня. Вона стосується стратегічно важливої північної території – Гренландії.

Офіційна сторінка президента США у соціальній мережі Truth Social розмістила відповідне повідомлення. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Трамп заявив, що США відтепер контролюватимуть Гренландію: що відомо?

Дональд Трамп опублікував резонансну заяву про укладення безпрецедентної угоди між Сполученими Штатами, Королівством Данія та Гренландією. За словами американського лідера, цей документ надає Вашингтону постійний контроль над безпекою та всіма іншими потребами на території найбільшого у світі острова.

Трамп наголосив, що ця домовленість повністю усуває всі численні занепокоєння США і не коштуватиме американському бюджету жодної копійки. Очільник Білого дому назвав цей договір угодою "нескінченного життя", яка не має дати завершення.

Згідно з оприлюдненими деталями, відтепер жоден супротивник США не зможе мати військову базу, будь-яку присутність або здійснювати чутливі інвестиції в Гренландії без прямого письмового дозволу Вашингтона. Президент підкреслив, що США працювали з урядами Данії та Гренландії, аби гарантувати американській стороні повну здатність робити все необхідне для захисту острова.

Трамп схарактеризував цю подію як історичну, назвавши її "здійсненням мрії". А також анонсував негайний початок розбудови великої військової присутності у відповідних частинах гренландської території.

Якою є позиція Данії та Гренландії?

Попри гучні заяви з Вашингтона, станом на вечір 18 вересня уряди Данії та Гренландії ще не публікували офіційних коментарів щодо допису Трампа. Проте їхня позиція була окреслена раніше – до прикладу, 14 вересня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на саміті у Фінляндії наголосила, що Копенгаген не може вести переговори про свій суверенітет, хоча й оптимістично налаштований щодо оборонної співпраці.

А міністр закордонних справ Гренландії Муте Буруп Егеде під час виступу в Європарламенті різко засудив спроби поглинання острова, зазначивши, що такі часи давно минули.

На тлі цього тиску Європейський Союз також зробив свій хід – на початку вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала острів та оголосила про виділення 200 мільйонів євро для зміцнення зв'язків у сфері енергетики та видобутку мінералів, підтвердивши підтримку права гренландців на самовизначення.

Що було відомо раніше про бажання Трампа щодо Гренландії?

Дипломатичне протистояння навколо Гренландії має тривалу та напружену історію, яка загострилася у 2025 році з відновленням спроб американської адміністрації приєднати острів до США. У січні 2026 року ситуація досягла критичної точки, коли Дональд Трамп погрожував Данії, Великій Британії, Фінляндії та Швеції введенням мит до 25% у разі відмови підтримати передачу Гренландії.

Конфлікт набув значного масштабу. Данський уряд навіть був змушений перевести свої сили на острові у воєнний стан, відправивши туди військових із вибухівкою для підготовки до можливого підриву аеродромів у разі спроби силового захоплення.

Напругу вдалося тимчасово знизити лише 21 січня після зустрічі Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте у Давосі. Там було оголошено про досягнення попередньої рамкової згоди.