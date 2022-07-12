У Пентагоні розповіли, як і коли відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн"

11 липня міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову із американським колегою Ллойдом Остіном. Однією з тем була наступна зустріч у форматі "Рамштайн".

Пентагон про нову зустріч у форматі "Рамштайн"

Так, Пентагон анонсував, що четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" має відбутись онлайн 20 липня. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Читайте також Україні треба більше зброї і терміново, – Резніков запевнив, що ЗСУ пройшли тест

Остін і Резніков обговорили порядок денний наступної контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Також вони обмінялися думками щодо майбутньої допомоги США та НАТО Україні через формат UDCG.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін надав Резнікову оновлену інформацію про безпекову допомогу США Україні на підтримку їхньої боротьби, зокрема мовиться про новий пакет на 400 мільйонів доларів, оголошений 8 липня.

Натомість Олексій Резніков надав оновлену інформацію про ситуацію на місці. Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти.

Резніков висловив подяку США і Остіну

Міністр оборони України Олексій Резніков під час телефонної розмови подякував Ллойду Остіну за новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це він написав у своєму Twitter одразу після розмови.

Я дякую США і нашому доброму другу Ллойду Остіну за 400 мільйонів безпекової допомоги. Ця підтримка збільшить обороноздатність ЗСУ,

– зазначив Резніков.

Це може вас зацікавити – США надасть снаряди для HIMARS, що б'ють на 300 кілометрів, – ЗМІ: дивіться відео