Нова пісня Вакарчука натякає, що він підтвердить чутки про намір стати президентом, – ЗМІ

У своїй новій пісні "Скільки нас" лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук підігріває чутки про свої можливі президентські політичні амбіції.

Про це повідомляє Bloomberg.

"В Україні рок-зірка дражнить прихильників чутками про участь у президентських виборах", – мовиться в заголовку статті видання.

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У матеріалі також наголошується, що Вакарчук на найближчих виборах може поборотися за пост президента. Автори статті згадують рядки з нової пісні "Скільки нас" на зразок "Скільки нас. Тих, хто тілом відчуває новий час", "Скільки нас. Тих, у кого дах не зносить від образ", "Нам досить недоправди. Нас нудить штучний сон". Ці рядки журналісти розцінюють як звернення Вакарчука до можливих виборців.

Український рокер, чиє ім'я потрапило в політичні рейтинги за рік до президентських виборів, випустив нову пісню, яка натякає, що музикант ось-ось підтвердить чутки про намір боротися за найвищу державну посаду,

– мовиться у тексті статті.

До слова, у червні Святослав Вакарчук укотре прокоментував чутки про можливу його участь у виборах президента у 2019 році. Так, музикант заявив, що жодній його відповіді все одно не повірять.