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      Нова тактика Кремля в Сирії: як Росія відповіла США за блокування патрулів

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      Як Росія прикривається за спинами курдів / english.alarabiya.net

      Вчора, в Сирії, багато хто став свідками нової для цієї арабської республіки тактики ведення гібридного протистояння.

      Речь идет о возникшей конфронтации между американскими патрульными и местными жителями, на въезде в город Камышлы. Результатом этого инцидента стала перестрелка и жертвы, следуя заявлениями сирийских СМИ – один из местных жителей погиб.

      Обратите внимание: Россия и Асад нанесли авиаудары по Сирии: погибли гражданские, в том числе дети

      Однако, благодаря довольно подробным видео и фото случившегося, оказавшимся в открытых источниках, можно с уверенностью говорить, что в этом столкновении не все так однозначно.

      Как сообщил вчера спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз: "Во время проведения патрулирования в районе Эль-Камышлы и прохождения блокпоста, занятого проправительственными силами патруль попал под обстрел неизвестных. Силы Коалиции ответили огнем". И это наглядно видно из фото и видео доказательств случившегося.

      Но примечательно то, что атака на американский патруль местными жителями проводилась при спокойном наблюдении со стороны российского патруля, находящегося поблизости. Причем, "местные жители" находились как раз между американскими военными и российскими.

      А теперь самое интересное. Какова бы была реакция российского патруля, если бы в ходе перестрелки между военнослужащими США и "курдами", назовем их так, хотя это не факт, что все из нападавших были "местные жители", под огонь попали бы ББМ и военнослужащие РФ?

      Сразу скажу, что я более чем уверен, что российский патруль не стал бы отвечать огнем, ибо свежи в памяти воспоминания о крошилове под Дэйр эз Зором. С другой стороны, раненный или убитый солдат ВС РФ мог бы стать очередным подспорьем к экстренному созыву Совбеза ООН либо же встреч на уровне главы МИД РФ и Госсекретаря США, с обсуждением не столько вопроса жертв среди российских военных, сколько профитов для России от ситуации. Профитов как политических так и финансовых.

      С учетом же того, что во вчерашнем инциденте погиб лишь курд, довести ситуацию до точки кипения не удалось, а потому – повторение инцидента по аналогичному сценарию не исключено. И присутствие российских военных, в качестве мяса на убой, будет обязательным.

      Собственно, все по наставлению Владимира Путина, высказанному им на пресс-конференции 4-го марта 2014 года, в ходе общения с журналистами, а именно, что захватывая Украину, российские военные будут: "Стоять за спинами женщин и детей". В данном случае они прикрываются спинами курдов, но с другими целями – как раз словить шальную пулю во славу недоимперского реваншизма.

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      Автор: Олександр Коваленко
      Теги: Новини США Війна Володимир Путін Башар Асад Новини Росії Війна у Сирії Публікації Новини політики
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