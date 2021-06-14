У новачка УПЛ виник серйозний конфлікт через висловлювання одного з керівників

11 червня "Металіст-1925" повідомив суспільству, що офіційні заяви від імені клубу можуть давати лише генеральний директор Ярослав Вдовенко та виконавчий директор Андрій Нєдєлін.

Причиною такого рішення у керівництва харківського клубу стали заяви глави наглядової ради Сергія Стороженка, які він зробив в інтерв'ю одному з українських видань. Про це повідомляє джерело ProSport.

Стороженко змішав футбольні справи з політикою, пояснює ресурс.

Нагадаємо, що за підсумками сезону "Металіст-1925" домігся підвищення в Українській Прем'єр-Лізі.

Раніше повідомлялося, що у другій лізі "Перемоги" буде новий тренер.

Також Олег Шелаєв висловився з приводу перспектив збірної України на Євро-2020.