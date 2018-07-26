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Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов

1635
Фонд госимущества
Фонд госимущества / Politeka

Фонд госимущества Украины 18 июля запустил реальную коррупционную аферу – создана монопольную схему по выкачиванию денег 600-800 миллионов гривен в год с оценщиков имущества, нотариусов и их клиентов в интересах частной компании из Донецкой области.

Если слова Владимира Гройсмана о борьбе с коррупцией чего-то стоят, то премьер-министр должен немедленно отменить действия своих подчиненных в Фонде госимущества.

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В декабре 2017-го года Верховная Рада приняла поправки к Налоговому кодексу и обязала правительство создать единую базу оценки имущества. Дело необходимое – потому что база должна быть надежной, надо исключить махинации, внесение данных задним числом и так далее, и с базой были реальные проблемы, на которые жаловались сами оценщики.

Но решение проблемы оказалось просто разочаровывающим. 18 июля старая база оценки оказалась закрыта, а новая база стала платной, она поулчила название "Оценка онлайн". И теперь за каждую сделку и внесение данных в базу оценщик должен заплатить 390 гривен и нотариус должен заплатить 390 гривен. Это высокая цена за доступ к государственной базе данных, но если бы это все шло напрямую в бюджет, то критики бы не было, это был бы еще один косвенный налог. Но 780 гривен надо платить не в бюджет, афера в том, что за доступ к ГОСУДАРСТВЕННОЙ базе, деньги получает ЧАСТНАЯ фирма.

Вот как выглядит доступ в базу "Оценка онлайн" на сайте ФГИ.

В день в Украине проходит 2-3 тысячи сделок, то есть в свой карман владельцы "Оценки онлайн" могут положить в год 600-800 миллионов гривен как минимум. Только сегодня, пока вы это читаете, коррупционеры положат в карман 1,5-2 миллиона гривен. С какой стати? Разве может стоить разработка базы данных таких огромных средств?

Разумеется, база теперь часто подвисает, доступ затруднен, сразу пошли случаи, когда оплату "Оценка онлайн" получила, а сделку не оформила. Уже появились посредники, которые предлагают без сбоев решать все вопросы.

Схема Фонда госимущества "Оценка онлайн" – это старая и, казалось, давно забытая коррупционная кормушка. Коррупция в законе, когда государство предлагает гражданам платить деньги за предоставляемые государством сервисы частным "прокладкам". Были такие схемы в Минюсте – за пользование госреестрами получала доходы частная фирма "Арт-мастер", была такая схема в МВД – консорциум ЕДАПС зарабатывал деньги используя государственную паспортную базу. Была создана в 2011-м и новая легальная схема создания прокладки на рынке оценки. Но все эти позорные схемы, о которых я не раз писал при Януковиче, сразу после революции были отменены. И вот теперь Фонд госимущества снова ввел схему легальной коррупции в дело.

Создана "Оценка онлайн" маленьким донецким частным предприятием "Ви Ай Пи Департмент", с уставным фондом 4 тысячи гривен, возглавляет его некий уроженец Донецка Сергей Хмара. Никакой айти-разработкой это предприятие не занималось, это очевидная прокладка, для прикрытия настоящих выгодополучателей.

"Оценка онлайн" введена в действие решением исполняющего обязанности главы ФГИ Виталия Трубарова. Трубаров сделал карьеру, поскольку входил в группировку Виктора и Александра Януковичей.

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Когда Янукович-старший стал впервые премьер-министром в 2003-м, Трубарова назначили главой Донецкого областного Фонда госимущества.

Когда Янукович стал президентом, Трубаров был назначен главой Фонда госимущества Киева. И он прекрасно сохранился в аппарате ФГИ при новых руководителях Фонда. А 12 сентября 2017-го стал исполняющим обязанности председателя.

Почему Трубарову удается сделать карьеру? Потому что Фонд госимущества по квоте получил под контроль глава парламентской депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, и Трубаров назначен в рамках этой квоты.

Интересно, что про Трубарова были и позитивные отзывы как о профессионале, но данная коррупционная схема ни о каком профессионализме и принципах говорить не дает. Это диагноз.

Настоящим автором схемы "Оценка онлайн" является печально известный коррупционер Антон Яценко. Несмотря на все скандалы, Яценко вне досягаемости наших правоохранительных органов, по-прежнему прикрывается мандатом. При Януковиче Яценко в 2011-м уже реализовал схему по контролю рынка оценки, эту схему отменили сразу после революции в 14-м. Теперь новый заход.

Антон Яценко
Антон Яценко

Прокладка "Оценка онлайн" должна быть немедленно ликвидирована, нельзя так позорить государство.

Все деньги от оценки имущества должны идти в бюджет. И пусть бюджет заказывает проведение разработок и внедрение различных баз, пусть проводят конкурсы, пусть это все видят. За 600 миллионов можно не только базу данных нормальную разработать, но еще и военный городок для бригады.

Надеюсь, Антимонополный комитет, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура дадут оценку действиям руководства ФГИ и компании "Оценка онлайн", которые, начиная с 18 июля, нанесли своими действиями значительный ущерб бюджету и недопоступление доходов. Все, что "Оценка онлайн" собрала, начиная с 18 июля, надо вернуть государству.

Фонд госимущества, наверное, думает, что в стране ничего не поменялось, что мутить можно перед выборами, а "лохи" будут молчать и платить. Нет. Уверен, что в Украине достаточное сильное общественное мнение, чтобы ликвидировать эту схему, и уверен, что оценщики также молчать не будут.

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Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини України Новини політики Публікації Фонд держмайна України Яценко Антон Володимирович Віталій Хомутиннік Корупція
Джерело: Юрий Бутусов
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