Залужний раптом гостро висловився про Зеленського: політолог припустив причину

Колишній Головком ЗСУ Залужний дав інтерв'ю виданню Associated Press, в якому зробив декілька заяв у бік Зеленського. До цього, вже на посаді посла України у Великій Британії, він висловлювався про військові та геополітичні питання, однак внутрішньополітичних проблем і конфліктних тем не торкався.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, підкресливши, що його інформаційна активність була обмеженою, тому що існує обов'язкове правило: посол будь-якої країни не може давати критичні оцінки діям голови своєї держави.

Нове інтерв'ю Залужного: які наслідки будуть?

Політолог пояснив, що посол представляє в іншій країні свою державу та її президента. У випадку з Залужним, він є представником України й Зеленського у Великій Британії. Після його інтерв'ю, де він піддав критиці українського президента, зі слів Фесенка, Залужний або має самостійно написати заяву на звільнення з посади посла, або це зроблять замість нього.

"Я важко собі уявляю, що після такого інтерв'ю він залишиться представником України, якби ми не ставилися до Залужного чи Зеленського. В цьому випадку я не оцінюю зміст його висловлювань, а кажу про наслідки від нього", – уточнив політолог.

Три версії того, чому Залужний зробив гучні заяви

Розмірковуючи про те, чому саме зараз Залужний пішов на такий крок, політолог висловив одне з найпопулярніших припущень, що таким чином він починає свою передвиборчу кампанію, маючи наміри в майбутньому висуватися в президенти України. Однак, беручи до уваги нинішній стан переговорів, Фесенко наголосив на тому, що передумов для швидкого завершення війни він не бачить, тому й про вибори говорити зарано.

Він підкреслив, що навіть якщо бойові дії закінчаться протягом найближчих місяців, то вибори відбудуться не раніше осені чи зими 2026 року. Якщо переговорний процес затягнеться в часі, то голосування пройде, з його слів, не раніше 2027 року.

"Коли невідомо, коли будуть вибори, й починаєш передвиборчу кампанію, то існують певні ризики. Це може бути фальстартом. Може тут спрацювала відсутність політичного досвіду Валерія Федоровича або частини його команди", – озвучив Фесенко.

Є й інша версія поведінки Залужного. Політолог розповів, що є тенденція, яку фіксують соціологи, щодо поступового зниження рейтингів колишнього Головкома ЗСУ. Сам Фесенко це радше назвав би не зниженням, а "охолодженням". Він зауважив, що Залужний залишається лідером по другому туру президентських виборів згідно з соцопитуваннями, але в першому вже поступається Зеленському.

Політолог припустив, що можливо це викликало занепокоєння в команді Залужного і саме тому було ухвалене рішення про необхідність дати таке інтерв'ю, починати активну політичну діяльність.

Фесенко не виключає ще одну версію. Він звернув увагу на те, що в цьому інтерв'ю багато було сказано на тему контрнаступу. Він не перший раз торкається цього питання. Можливо, вирішив діяти на випередження та сформулював своє бачення тих подій.

Не виключаю, що хтось готує проти Залужного інформаційну кампанію, де його можуть звинувачувати у тому, що він провалив контрнаступ 2023 року, будуть на нього покладати головну провину. Для Залужного це подвійний виклик: як професійного військового, так і людини, яка має політичний рейтинг,

– пояснив Фесенко.

Серед версій існує ще одна, яка живе у громадській думці, політичних кулуарах, чутках, яка з'явилась в період 2022 – 2023 років – нібито Залужний проходить фігурантом не як обвинувачуваний, а як свідок у двох справах. Зокрема, зі слів політолога, що стосується здачі Херсона на початку повномасштабного вторгнення.

"Це кримінальна справа, де провину можуть покладати на військових, хоча опосередковано це теж може бути проблемою для Валерія Федоровича. Чув, що є ще одна справа, але не знаю, чого вона стосується. Якщо хтось в правоохоронних органах вирішив реанімувати ці теми, використати їх проти Залужного, аби нейтралізувати його як кандидата в президенти, то це могло підштовхнути його до таких дій", – припустив Фесенко.

Підсумовуючи, політолог зауважив, що інтерв'ю Залужного нині сприймається як початок прямого політичного протистояння між ним і Зеленським. На його думку, ця ситуація завершиться тим, що Валерій Залужний піде з посади посла, а далі може бути сформована ним нова політична сила.

Що озвучив Залужний в інтерв'ю АР?