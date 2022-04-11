Нове озброєння, захоплена техніка та закривавлена іграшка: відеодайджест 46 дня війни

Народ України продовжує свою героїчну боротьбу проти вторгнення Росії. У Міноборони опублікували дайджест 46 дня війни, де показано найважливіші події.

Зокрема, продемонстрували, як працює нове озброєння, яке надали партнери Україні, та інші приємні речі. Проте є там і вкрай сумні речі, як, наприклад, закривавлена іграшка дитини. Її поліцейські знайшли після того, як росіяни обстріляли вокзал Краматорська під час евакуації.

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Все, що показали у відеодайджесті:

Російський бронеавтомобіль "Тигр", який вороги просто покинули.

ПЗРК Starstreak, який наші десантники не лише отримали, а й уже успішно випробували на російській техніці.

Ємність із азотною кислотою в Рубіжному після пошкодження ворогом.

Російських воїнів, які "героїчно" крали велосипед в Ірпені. Відео з'явилося лише зараз.

Закривавлену іграшку з краматорська, яку передадуть в ООН. Вона буде доказом злочинів Росії.

Підбиття одразу 3 одиниць техніки українськими десантниками. Вони використали український ПТРК "Стугна-П".

Неймовірно запальний вибух на складі боєприпасів ворога на Донеччині.

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