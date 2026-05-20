У ЗСУ планують створили 2 нові бригади: Чмут каже, що його фонд не зможе їх забезпечити

У Збройних Силах України планують створили 2 нові механізовані бригади. Фонд "Повернись живим" не зможе забезпечувати потреби цих військових угрупувань через "тотальну неукомплектованість" чинних бригад.

Про це написав голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у соцмережі Х.

Що сказав Тарас Чмут стосовно створення нових механізованих бригад у ЗСУ?

Тарас Чмут заявив, що ЗСУ планують сформувати 2 нові механізовані бригади, попри:

тотальну неукомплектованість двох сотень інших бригад,

тотальний дефіцит якісних командирів та старшин,

величезну незакриту потребу в озброєннях та військовій техніці, дронах, транспорті, наземних роботизованих комплексах та іншому майні.

численні заяви різних посадових осіб, що цього не буде.

Я не знаю якою логікою керуються ті, хто ухвалюють такі рішення. Але, здається, вперше, Фонд "Повернись живим" відразу декларує, що ми не можемо і не будемо працювати з цими військовими частинами,

– зауважив Чмут.

Голова фонду наголосив, що "Повернись живим" не зможуть працювати з новими бригадами, тому що не здатні закривати запити від усіх бригад.

"Сподіваюся, ті, хто планує створення цих з'єднань, вже знають за який кошт їх будуть формувати та забезпечувати", – підкреслив Тарас Чмут.

Водночас про які саме нові механізовані бригади мовиться волонтер – не написав.

Які нові механізовані бригади можуть створити в ЗСУ?

За даними hromadske, йдеться про 167 і 50 механізовані бригади. Один з офіцерів напередодні у розмові з журналістами скаржився, що з його підрозділу наказом забирають військових і передають у новостворену бригаду.

Зараз 167 (бригаду – 24 Канал) формують під (головнокомандувача ЗСУ Олександра – 24 Канал) Сирського і максимально людей туди забирають. У нас на бригаду впав наказ і людей висмикують,

– заявив військовий.

Офіцер зауважив, що найприкріше в цьому, що його бригада формує підрозділ, накопичує сили, людей навчає і "все може піти коту під хвіст".

"Коли мені кажуть, що людей можуть просто вкрасти, опускаються руки", – сказав захисник.

У яких бригадах ЗСУ було недостатнє забезпечення?

У квітні у мережі розгорівся скандал через проблеми із забезпеченням військових 14 окремої механізованої бригади, які перебували на позиціях без продуктів і води. Захисники через виснаження та неналежне забезпечення просто втрачали свідомість, а також схуднули на близько 30 кілограмів.

У Генштабі повідомили, що попереднє керівництво 14-ї бригади приховувало реальний стан справ, а також допустило втрату позицій та проблеми із логістикою. Зрештою командира бригади відсторонили від посади, а на його місце призначили полковника Тараса Максімова, який відразу почав розв'язувати проблему.

Водночас у Міноборони заявили, що недостатнє забезпечення також виявили у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО. У відомстві наголосили, що це не має стати системним явищем, і вже працюють з Генштабом щодо цього питання.

До речі, військовий адвокат Роман Лихачов розповів у коментарі 24 Каналу, що харчування воїнів, зокрема й на позиціях, має відбуватися за чинною постановою Кабміну. Тому якщо з цим є проблеми, експерт радить подавати скарги у військову службу правопорядку або до Військового омбудсмана.