На півночі створюють нові підрозділи БпЛА для посилення захисту кордону, – Сирський

Україна посилює оборону державного кордону на північному напрямку через формування нових частин безпілотних систем. Також планується масштабування БпЛА у підрозділах територіальної оборони та покращення процесу відновлення боєздатності військових частин.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо стану та готовності резервів.

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Що відомо про нові підрозділи?

Особливу увагу під час наради приділили ситуації на північному напрямку державного кордону. Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем.

Вони будуть оснащені необхідним озброєнням, технікою та засобами для виконання завдань у зоні відповідальності. Паралельно триває нарощування спроможностей уже діючих підрозділів, які працюють на цьому напрямку.

Окремо було розглянуто стан бригад територіальної оборони. За результатами обговорення ухвалено рішення про масштабування безпілотної компоненти у їхньому складі. Йдеться про розширення використання дронів для розвідки, ураження противника та посилення контролю за районами відповідальності. Сирський наголошує, що це має суттєво підвищити оперативні можливості підрозділів ТрО.

Під час наради заслухали доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань. Також обговорювалося доукомплектування підрозділів озброєнням, технікою та іншими ресурсами. У ЗСУ підкреслюють, що розвиток резервів і швидке відновлення підрозділів є критично важливими в умовах тривалих бойових дій.

Окремий акцент зроблено на розвитку сержантського корпусу. Саме сержанти є ключовою ланкою управління в підрозділах і забезпечують зв’язок між командуванням і військовослужбовцями.

Майбутні командири мають зростати насамперед з-поміж воїнів, які довели свою ефективність у бою, мають лідерські якості, авторитет серед побратимів і високу мотивацію до служби,

– каже Сирський.

Як ще Україна посилює захист кордону?

Україна прискорила масштабне будівництво багаторівневої системи оборонних фортифікацій, щоб підготуватися до можливих нових наступальних дій Росії. Йдеться про зведення сотень кілометрів протитанкових ровів, бетонних загороджень, укриттів і "зубів дракона" на найбільш загрозливих напрямках фронту.

Система оборони вибудовується у три ешелони: передову лінію облаштовують бойові підрозділи, другу – інженерні війська, а третю – обласні військові адміністрації навколо ключових міст і логістичних вузлів.

Військові зазначають, що характер війни змінився, і тепер головною загрозою стали FPV-дрони та інші безпілотники. Через це укріплення дедалі частіше передбачають заглиблені позиції, захищені командні пункти та додаткові засоби маскування й захисту від ударів з повітря. Водночас традиційні елементи оборони, такі як протитанкові рови та бетонні піраміди, залишаються важливою складовою системи стримування.

За даними видання, будівельні підрозділи стикаються з атаками російських дронів, що ускладнює виконання робіт і призводить до втрат техніки та поранень серед військових. Попри це, Україна продовжує нарощувати темпи будівництва, інвестуючи десятки мільярдів гривень у посилення оборонних рубежів.