Росія уп'ятнадцяте зсуває терміни захоплення Донбасу, – Паліса

Російські окупаційні війська уп'ятнадцяте перенесли дедлайни захоплення Донецької області, встановивши нові часові рамки до кінця 2026 року або березня 2027 року. Ситуацію на фронті та загрози нових реактивних дронів ворога українське військове керівництво обговорило зі спецпосланцями Президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса у своєму телеграм-каналі, політичне керівництво Росії вимагає окупувати Донбас до кінця 2026 року, тоді як російські військові просять змістити ці терміни до 31 березня 2027 року.

Які є подробиці про плани окупантів?

Паліса зазначив, що питання ворожих планів та причини, чому росіянам роками не вдається реалізувати жодного оперативного успіху на Донеччині, обговорили під час зустрічі з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

До перемовин також долучилися керівник Офісу Президента, Головнокомандувач ЗСУ, начальник ГУР та командувач Повітряних Сил.

Переговори з американською делегацією: дивіться фото зі сторінки Паліси

До слова, про фанатичну ідею Володимира Путіна щодо захоплення Донбасу днями зазначали й аналітики Інституту вивчення війни. Так, російський диктатор не демонструє готовності до компромісів у переговорах і, за оцінкою ISW, продовжує розраховувати на захоплення всієї Донецької області до кінця 2026 року. Водночас аналітики зазначають, що за нинішніх темпів просування російським військам для цього може знадобитися щонайменше до 2032 року.

Українські посадовці наголосили, що за будь-які незначні просування на лінії фронту російська армія сплачує колосальну ціну. За кожен захоплений квадратний кілометр окупанти платять сотнями солдатів, убитих та поранених.

Окремою темою обговорення стали комбіновані повітряні атаки та новий виклик для ППО – ворожі реактивні безпілотники.

"І тут у росіян знову немає жодного власного технологічного прориву: ані конструкція, ані двигун не є їхніми розробками. Вони не розробили нічого – взяли готове в тих, хто їм це передав", – наголосив Павло Паліса.

Перехоплювачі в роботі та підтримка союзників

За словами посадовця, українські сили вже працюють над ефективними рішеннями для протидії реактивним дронам і захисту українських міст.

Українська сторона підкреслила американським партнерам, що обсяги допомоги союзників безпосередньо конвертуються у збережені життя військових і цивільних громадян. Україна навчилася воювати в умовах дефіциту ресурсів, проте спільні дії єдиним фронтом залишаються запорукою захисту спільного майбутнього.