У Києві можуть розділити тривоги на "жовті" та "червоні", – нардепка

Влада України опрацьовує спеціальний план функціонування закладів і міської інфраструктури Києва в умовах нових безпекових викликів через російські удари. Головна мета майбутніх змін полягає в тому, щоб гарантувати повноцінне життя столиці та її економічну стабільність навіть під час тривалих і безперервних атак.

У межах нового підходу розглядається можливість поділу повітряних тривог на два окремі рівні загрози. Крім того, планується впровадити регулювання цін на таксі та забезпечити безперебійне функціонування мостів і наземного транспорту. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що відомо про ідею поділу Києва на рівні тривоги

Про розробку нового регламенту повідомив прем'єр-міністр під час засідання парламентської фракції. За його словами, головним завданням є підтримка життєдіяльності столиці та її економіки в умовах нового виду російських атак.

Ключовим елементом запропонованих змін є розмежування повітряних тривог залежно від характеру небезпеки. Під час атаки дронів пропонується оголошувати "жовту" тривогу, коли заклади зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати їм роботу. Натомість "червоний" режим запроваджуватиметься у разі ракетної загрози, і в цьому випадку функціонування абсолютно всіх об'єктів повністю зупинятиметься.

Паралельно розглядаються рішення щодо регулювання транспортної системи столиці. Зокрема, ініціатива передбачає обмеження тарифів на таксі під час оголошення тривог, розблокування руху мостами та обов'язкове збереження наземного сполучення.

Вказані регламенти наразі знаходяться на стадії обговорення і поки не ухвалені. Остаточне рішення з цього приводу мають прийняти найближчими днями.

Нагадаємо, що Уряд також працює над зміною комендантської години й системи оповіщення тривоги у Києві та області. Окрім того, опрацьовується питання цілодобової роботи вокзалів, можливості розосереджувати поїзди й пасажирів та уникати одночасного прибуття на суміжні платформи.