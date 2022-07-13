У центрі уваги – обхід санкцій: ЄС вже найближчим часом може ухвалити нові заходи проти росії

Євросоюз вже 18 липня може розпочати обговорення нових каральних обмежень проти росії. Передусім це стосуватиметься обходу попередніх санкцій.

Про це написав голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що вже 18 червня результатом обговорень можуть стати деякі нові заходи.

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У ЄС вирішуватимуть питання з обходом санкцій проти росії

Питанням номер один стане вирішення проблеми з обходом антиросійських санкцій. Мовиться про те, як держава-агресорка знаходить шляхи, аби уникнути каральних обмежень.

Голова Офісу Президента наголосив, що група Макфола-Єрмака вже надавала західним партнерам свої пропозиції щодо нових антиросійських санкцій.

Німеччина припинить купувати російське вугілля вже з 1 серпня

Раніше Єрмак повідомив, що з 1 серпня Німеччина вже не купуватиме російське вугілля, а від російської нафти планують відмовитись вже з 31 грудня.

На шляху відмови від енергоресурсів держави-агресорки – Італія. Італійці скоротили свою залежність від імпорту російського газу до 25% з приблизно 40% на початку року. Водночас залежність Німеччини від російського блакитного палива досить висока: 35% від всього обсягу споживання.

Єрмак зазначив, що питання газового ембарго та посилення нафтових обмежень потрібно розглянути у сьомому пакеті санкцій. Адже це спосіб позбавити москву можливості фінансувати війну.

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