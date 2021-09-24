Нові санкції проти Росії: палата представників схвалила проєкт оборонного бюджету США

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік. У документі передбачили нові санкції проти Росії та допомогу Україні.

У проєкті містять заборону для американців купувати і продавати російські суверенні боргові зобов'язання. Зокрема, не тільки на первинному, але і на вторинному ринках.

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Напередодні Палата схвалила цю поправку до бюджету. На думку експертів, ці дії можуть привести до збільшення фінансових витрат для Росії, особливо під час ринкових потрясінь.

Детальніше про оборонний бюджет

Законопроєкт, який передбачили у бюджеті, рекомендує Білому дому запровадити санкції проти 35 людей, яких російський опозиціонер Олексій Навальний і соратники звинувачують у порушеннях прав людини і корупції.

Також там є санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, ініціатива пропонує посилити співпрацю з титановою промисловістю України замість використання ресурсів з Китаю і Росії.

Проєкт бюджету сягає 778 мільярдів доларів.

Бюджет ще остаточно не схвалили

Аби затвердити проєкт остаточно, потрібно, щоб його з таким же змістом ухвалили в Сенаті. Закон набуває чинності після того, як його підпише президент США.