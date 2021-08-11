Нові санкції США проти режиму Лукашенка частково спричинив візит Тихановської – Голос Америки

Пані посол США в Білорусі Джулі Фішер заявила, що нові санкції проти режиму Олександр Лукашенка в Білорусі частково стали наслідком візиту у Вашингтон Світлани Тихановської. Мовиться про обмеження, які в річницю білоруських виборів запровадив указом Джо Байден.

За словами дипломатки, Тихановську у Вашингтоні приймали на найвищому рівні. Джулі Фішер додала, що заходи, про які було оголошено 9 серпня 2021 року, стосуються переговорів, які Тихановська вела під час візиту.

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