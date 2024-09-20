Зеленський ввів нові санкції проти Росії, Ірану та Китаю

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яке запроваджує нові санкції проти 6 фізичних і понад 40 юридичних осіб з Ірану, Китаю та Росії.

вереПро це ідеться в указах президента №638 і №639.

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Шо відомо про нові санкції

Указом №638 санкції запроваджені проти шістьох громадян, а також проти 40 юридичних осіб Росії, Ірану і Китаю терміном на 10 років.

Указом №639 запроваджені санкції проти двох підприємств: російського ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк" і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".

Обидва укази передбачають, що МЗС України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Тиск проти Росії

При цьому 19 вересня США запровадили санкції проти осіб та компаній, причетних до незаконних фінансових операцій між Росією та Північною Кореєю, які підтримували фінансування програм зі створення зброї масового знищення КНДР.

До слова, керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що російська економіка продовжує падати. Свого піку вона досягне влітку 2025 року, коли негативний вплив стане все більш відчутним.