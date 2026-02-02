У Росії знову переписують шкільні підручники з історії, – розвідка
- У 2026 році в Росії планують видати оновлені підручники з історії для учнів 5–9 класів та старшої школи, які замінять наукову точність ідеологічними наративами.
- Росія планує обмежити або заблокувати доступ до Вікіпедії, використовуючи освіту як інструмент державної пропаганди.
Служба зовнішньої розвідки України повідомила про чергову хвилю ідеологічних маніпуляцій у системі освіти Росії. У 2026 році в Росії планують випустити оновлені підручники з історії.
Російська влада прагне обмежити доступ росіян до правдивої інформації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Що з'явиться у нових російських підручниках з Росії?
У 2026 році в Росії планують випустити оновлені підручники з історії – друге видання для учнів 5 – 9 класів і вже третє для старшої школи.
За даними розвідки, приводом для перевидання стала масова критика з боку російських учителів, які виявили у попередніх версіях сотні фактичних помилок, суперечливі дати та вигадані факти. Попри це, у нових підручниках наукову точність знову замінять ідеологічними наративами.
Голова російського військово-історичного товариства та помічник президента РФ Володимир Мединський назвав постійне переписування підручників "нормальним процесом" і схарактеризував історію як "живий організм".
У СЗР зазначають, що в нових виданнях буде розширено розділ про причини так званої "спеціальної воєнної операції", а курс новітньої історії доповнять згадками про зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі.
Крім того, в Росії планують протягом найближчих років обмежити або повністю заблокувати доступ до Вікіпедії, мотивуючи це нібито спотворенням історичних фактів. У розвідці наголошують, що такі дії свідчать про системне використання освіти як інструмента державної пропаганди.
Які проблеми виникають в росіян через війну в Україні?
Кількість судових банкрутств фізичних осіб у Росії у 2025 році зросла більш ніж на 31% і сягнула майже 568 тисяч випадків, що свідчить про системну кризу. Свердловська область, Санкт-Петербург, Москва, Московська область та Краснодарський край є регіонами з найбільшою кількістю банкрутств, що пов'язано з падінням доходів та зростанням вартості життя.
У Сибіру затримують зарплати працівникам бюджетних установ через зростаючі фінансові проблеми, особливо у Хакасії та Забайкальському краї. Дефіцит бюджету у російських регіонах значно зріс, досягнувши 724,8 мільярда рублів, що спричинило затримки зарплат у багатьох галузях.
У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років, зокрема у 2025 році зареєстровано лише 173 тисячі юридичних осіб, а закрилися понад 230 тисяч. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.