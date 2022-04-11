Нові трофеї та знищена техніка ворога: в ОК "Південь" доповіли про успіхи за добу

11 квітня 2022 , 01:43
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Оперативне командування "Південь" розповіло, що окупанти втратили майже 100 осіб особового складу на 13 одиниць техніки. Ворог залишився без 3 безпілотників та танку.

Таких втрат окупанти зазнали протягом доби 10 квітня. Також ворог обстрілював територію з артилерії. 

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Окупанти зазнали втрат на Півдні країни

Серед трофеїв захисників України – багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" противника,
– повідомило оперативне командування "Південь".  

Окрім того, за добу Росія втратила:

  • 84 орки:
  • 13 одиниць техніки.

Наші мужні бійці під обстрілами артилерії продовжують утримувати звільнені від ворога території України.

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Автор: Діана Квасневська