Нові трофеї та знищена техніка ворога: в ОК "Південь" доповіли про успіхи за добу
11 квітня 2022 , 01:43Читать новость на русском
Оперативне командування "Південь" розповіло, що окупанти втратили майже 100 осіб особового складу на 13 одиниць техніки. Ворог залишився без 3 безпілотників та танку.
Таких втрат окупанти зазнали протягом доби 10 квітня. Також ворог обстрілював територію з артилерії.
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Окупанти зазнали втрат на Півдні країни
Серед трофеїв захисників України – багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" противника,
– повідомило оперативне командування "Південь".
Окрім того, за добу Росія втратила:
- 84 орки:
- 13 одиниць техніки.
Наші мужні бійці під обстрілами артилерії продовжують утримувати звільнені від ворога території України.
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