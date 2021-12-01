Нові українські "айленди" "Фастів" і "Суми" вперше вийшли в море – вражаюче відео з місця

Патрульні катери "Фастів" та "Суми" прибули в Україну 23 листопада. Після прибуття вони вперше вийшли в Чорне море.

Це трапилось 30 листопада. Відповідне відео оприлюднили 1 грудня в фейсбуці Військово-Морських сил Збройних сил України.

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"Фастів" та "Суми" вже вийшли в Чорне море

Перший вихід в Чорне море патрульних катерів "Фастів" та "Суми" після прибуття в Україну,

– повідомили у відомстві.

Видання "Думская" написало, що катери вийшли з Практичної гавані в Одесі. Зокрема о 8:10 вийшов катер "Суми" Р192, одразу за декілька хвилин після нього – "Фастів" Р193.

"У районі мису Великий Фонтан обидві нові одиниці нашого флоту провели ходові випробування, а також відпрацьовували маневрування та інші завдання. Судячи з даних АІС, "Суми" деякий час йшов на швидкості 26 вузлів. За даними "Думської", – "Айленди" розігнали до 30 вузлів", – мовиться в повідомленні.

Окрім того, видання зауважило, що через три години після виходу, орієнтовно о 11:10 катери зайшли на базу "Південь".

Патрульні катери "Фастів" і "Суми" вперше вийшли в Чорне море: дивіться відео

Що відомо про прибуття катерів в Україні

23 листопада Збройні сили України повідомили, що патрульні катери Island прибули в Україну. Їх назвали "Фастів" та "Суми". Катери Island прибули на борту Ocean Grand з міста Балтімор, штат Меріленд, США.

Командувач Військово-Морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпап наголосив, що Україна цінує внесок США у стримування збройної агресії Росії.

Катери мають забезпечувати морську безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів.