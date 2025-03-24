Змусять Путіна тремтіти: у Британії розповіли, на що здатні нові українські дрони

Міжнародний бізнесмен Лорд Ешкрофт поділився своїми враженнями від нещодавної екскурсії авіаційною зброєю в Україні. Він заявив, що його вразила високотехнологічність та якість українських дронів.

Бізнесмен заявив, що поруч з українськими дронами відчував себе як Джеймс Бонд. Про це пише 24 Канал із посиланням на текст Лорда Ешкрофта для Express.

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Росія відстає від українців у виробництві дронів

Екскурсію для Майкла Ешкрофта провели начальник 9-го відділу Головного управління розвідки "Борець" та голова правління провідної української компанії з виробництва безпілотників "Сергій". Тільки нещодавно, 11 березня, 337 дронів атакували Москву – нагадав бізнесмен.

Першим, що побачив Лорд Ешкрофт, був безпілотник Beaver UJ-26 з дальністю майже 1000 кілометрів. Саме цю модель вперше використали для удару по Москві менше двох років тому. На той час Кремль вважав, що зона дії українських безпілотників значно менша, тому ця атака викликала занепокоєння в столиці Росії.

Зовсім нещодавно пройшла успішна атака на російську радіолокаційну станцію, яку використовували для ідентифікації українських ракетних установок. Також протягом останніх місяців безпілотники використовували для удару, який пошкодив три ворожі кораблі з крилатими ракетами в Каспійському морі та Приморсько-ахтарський аеродром в Росії, який використовували для запуску "Шахедів" проти України.

Борець розповів про переваги безпілотників Beaver: вони мають розмах крил приблизно 5 метрів та їх важко збити, тому що вони літають низько й швидко рухаються.

Зверніть увагу! Лорд Ешкрофт зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Україна мала лише два розвідувальні безпілотники, оснащені камерами, а не боєголовками.

Бізнесмен нагадав, що Росія також вдосконалює свої технології безпілотників. Кремль задав потужних ударів по Україні через кілька годин після того, як Київ заявив про готовність до припинення вогню після переговорів із США. Проте Борець зауважив, що загалом Росія відстає від українців на три-чотири місяці. Виробничий цикл змінюється та модернізується кожні пів року, потрібні постійні інновації.

Що відомо про морські дрони

Борець розповів Лорду Ешкрофту, що його бригаду оснастили морськими безпілотниками з ракетами малої дальності R73. Ще в грудні минулого року їх використовували для знищення двох російських гелікоптерів Mi-8 над Чорним морем та для пошкодження іншого військового вертоліту Ka-26.

Цей прорив означає, що ворожі гелікоптери більше не літають над Чорним морем і це допомагає підтримувати зерновий коридор,

– сказав Борець

Він додав, що їхня мета зараз полягає у тому, щоб оснастити морські безпілотники ракетами, які здатні збивати російські винищувачі.