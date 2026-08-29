Бази БпЛА, комплекс РЕБ та ЗРК "Бук-М3": Сили оборони завдали точкових ударів по окупантах

Українські захисники продовжують системно нищити критичну інфраструктуру та бойовий потенціал російських загарбників. Під час чергової серії точних атак вогневого ураження зазнала низка важливих військових об'єктів ворога на окупованих територіях та в суміжних російських областях.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про нову атаку на російські об'єкти?

Протягом 28 серпня та в ніч на 29 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили ключові пункти дислокації ворожої техніки. Збройні сили успішно знешкодили місця зберігання й запуску безпілотників, а також засоби радіоелектронної боротьби окупантів. Загалом вогневий вплив було здійснено на кількох оперативно важливих напрямках.

Зокрема, у районах Донецька та населеного пункту Гвардійське в окупованому Криму оборонці розгромили бази зберігання, підготовки та пуску російських ударних БпЛА. Крім того, на території кримського півострова біля Знаменки підрозділи Сил оборони уразили комплекс радіоелектронної боротьби противника. Ще один пункт управління безпілотниками загарбників вдалося знешкодити в Берестках на Донеччині.

Водночас українські військові досягли влучних результатів і на території держави-агресора. Аналіз додаткових даних підтвердив, що 28 серпня 2026 року в районі Клинців Брянської області Росії було знищено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

Нагадаємо, напередодні українські військові завдали серії ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів у Криму, на Донеччині та Запоріжжі. Зокрема, уражено радіолокаційні станції, засоби зв'язку, навчальний центр, пункти управління БпЛА та місця зосередження техніки й озброєння. У Генштабі також підтвердили знищення російської РЛС "Каста" на Ростовщині внаслідок попереднього удару.

Крім того, Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області, а також знищили стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на аеродромі в Енгельсі. За даними СБУ, під час атаки також пошкоджено склади боєприпасів і пального. Ударів завдали далекобійні українські дрони, які подолали сотні кілометрів до цілей.

Під українські далекобійні санкції також потрапив російський нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області, приблизно за 800 кілометрів від кордону з Україною. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. Варто зазначити, що завод є одним із найбільших НПЗ Росії з потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне й, зокрема, забезпечує потреби російської армії.