ЗСУ нервує Путіна: що стоїть за вимогами Росії

Кремль озвучив вимоги для перемир'я. Там вимагають, щоб Україні припинили постачання зброї. А друге, якщо ЗСУ не використовували перемир'я для переозброєння.

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу розповів, що російські меседжі про необхідність відмови України від західної допомоги поширюються вже давно. Їх активно просувають у російськомовному сегменті телеграму через так званих "лідерів громадської думки".

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Як Кремль відноситься до мирних ініціатив

"Тобто ця тема є абсолютно центровою, її спускають безпосередньо з Кремля. І зараз її вже озвучує Сєргєй Лавров, що лише підтверджує: українська армія, як найбільший гарант безпеки сьогодні, найбільше бентежить Кремль", – сказав Ігор Чаленко.

Він додав, що для Росії мирні ініціативи – це спосіб взяти паузу. Кремль не відмовився від наміру поступово захоплювати Україну. Натомість Україна серйозно працює над створенням реального режиму припинення вогню. Тестовий режим на 30 днів має стати основою для стабільного миру.

У цій ситуації прикро, що росіяни, які говорять про необхідність "демілітаризації" України, одночасно відправляють експрезидента Дмітрія Мєдведєва до Капустиного Яру демонструвати перспективні зразки зброї для всього світу. Це що – "умиротворення" з боку Росії, чии черговий пропагандистський спектакль,

– зазначив Ігор Чаленко.

Він підкреслив, що Україна має тісно співпрацювати з Європою та США, щоб реально тиснути на Кремль і домогтися припинення війни. Російські пропозиції спрямовані не на мир, а на продовження війни.

Цікаво! В РНБО відреагували на вимоги Росії. Там сказали, що насправді це лише затягування переговорного процесу та нова маніпуляція з боку Кремля.

Кремль хоче послабити Україну та зірвати співпрацю українського ВПК із західними партнерами. Наразі Україна змогла знайти важелі впливу на ситуацію, і події розвиваються не за планом Кремля.