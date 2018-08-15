11:10
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
33°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нові iPhone позичать кілька функцій Samsung Galaxy Note 9

234 Читать новость на русском
Нові iPhone позичать кілька функцій Samsung Galaxy Note 9
Нові iPhone позичать кілька функцій Samsung Galaxy Note 9 / Фото з відкритих джерел

Компанія Apple вирішила підвищити привабливість своїх нових моделей iPhone, тож додадуть до пристроїв кілька функцій, які раніше отримав флагман Samsung Galaxy Note 9.

Про це повідомляє TrendForce, передає tehnot.com.

Зокрема, дві нові моделі iPhone отримають OLED-екрани та підтримуватимуть стилус Apple Pencil, який раніше був доступний тільки для iPad.

Читайте також: Samsung офіційно представила Galaxy Note 9: характеристики та ціна смартфона

Також обидві моделі з OLED-екраном отримають до 512 ГБ вбудованої пам’яті. Крім того, будуть доступні модифікацію з 64 і 256 ГБ флеш-пам’яті.

Як припускають журналісти, найбюджетніший iPhone 2018 з отримає 3 ГБ оперативної пам’яті від 699 доларів (18 800 гривень). Дві інші моделі отримають 4 ГБ оперативної пам’яті і будуть коштувати від 899 – 949 доларів (24 200 – 25 600 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Samsung Apple Техно iPhone
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати компетентного стоматолога: поради і нюанси
сьогодні, 11:03 Як обрати компетентного стоматолога: поради і нюанси
Яніна Ткачук
Меган Маркл показує, що вони з Гаррі рівноправні: інтерв'ю з психологом
сьогодні, 10:00 Меган Маркл показує, що вони з Гаррі рівноправні: інтерв'ю з психологом
Уляна Корицька
Голодування Сенцова: Путін не знає, що робити далі
сьогодні, 08:38 Голодування Сенцова: Путін не знає, що робити далі
Олексій Чибісов
Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
14 серпня, 21:59 Росія робить ставку на внутрішній конфлікт в Україні: головні ознаки та сценарії розвитку подій
Блог Медіа
Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
14 серпня, 21:01 Тікати від війни безглуздо, – боєць 24 бригади про ситуацію на фронті і плани бойовиків
Катерина Петренко
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
iPhone X Plus може встановити рекорд серед смартфонів
24 червня , 14:07
Huawei представила свій новий бюджетний смартфон
 12 травня , 20:07
Samsung зможе постачати процесори для компанії ZTE
 16 травня , 21:07
Lenovo планує випустити перший смартфон із підтримкою 5G
 1 серпня , 09:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук