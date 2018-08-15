Нові iPhone позичать кілька функцій Samsung Galaxy Note 9

Компанія Apple вирішила підвищити привабливість своїх нових моделей iPhone, тож додадуть до пристроїв кілька функцій, які раніше отримав флагман Samsung Galaxy Note 9.

Про це повідомляє TrendForce, передає tehnot.com.

Зокрема, дві нові моделі iPhone отримають OLED-екрани та підтримуватимуть стилус Apple Pencil, який раніше був доступний тільки для iPad.

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Також обидві моделі з OLED-екраном отримають до 512 ГБ вбудованої пам’яті. Крім того, будуть доступні модифікацію з 64 і 256 ГБ флеш-пам’яті.

Як припускають журналісти, найбюджетніший iPhone 2018 з отримає 3 ГБ оперативної пам’яті від 699 доларів (18 800 гривень). Дві інші моделі отримають 4 ГБ оперативної пам’яті і будуть коштувати від 899 – 949 доларів (24 200 – 25 600 гривень).

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